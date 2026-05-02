Німеччина відреагувала на рішення США вивести частину військ

США виводять частину військ із Німеччини: Пісторіус закликав Європу до більшої відповідальності

У п’ятницю Пентагон оприлюднив план скорочення американського контингенту в Німеччині на 5 тис. осіб. За оцінками міністра оборони Бориса Пісторіуса, на сьогодні в країні дислоковано загалом майже 40 тис. військовослужбовців США.

У відповідь на різку критику з боку Вашингтона щодо витрат на оборону європейські члени НАТО, включаючи Німеччину, пообіцяли взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону.

Однак через обмежені бюджети та значні прогалини у військовому потенціалі регіону знадобиться багато років, щоб задовольнити власні потреби у сфері безпеки.

«Присутність американських солдатів у Європі, і особливо в Німеччині, відповідає нашим інтересам і інтересам Сполучених Штатів», – сказав Пісторіус.

Проте, за його словами, «було передбачувано, що США виведуть війська з Європи, включаючи Німеччину».

Як відомо, Сполучені Штати Америки почнуть виведення близько 5 тис. військовослужбовців із Німеччини. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Пентагону, передає «Главком».

За словами головного речника Пентагону Шона Парнелла, процес скорочення контингенту триватиме від шести до 12 місяців.

Німеччина є ключовою базою США в Європі, де розміщені десятки тисяч американських військових, і відіграє важливу роль у координації сил НАТО.