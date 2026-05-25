Вучич заявив про можливу відставку

Наталія Порощук
Вучич: Можливо, що я незабаром піду у відставку

Президент Сербії Александар Вучич після протесту в Славії заявив, що термін його повноважень незабаром закінчиться і він може піти у відставку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vreme.

«Тож цілком можливо, що я незабаром піду у відставку», – сказав Вучич журналістам у Пекіні на початку свого візиту до Китаю.

Президент також заявив, що не скорочуватиме термін своїх повноважень, як свого часу зробив Борис Тадич: «Або ти йдеш у відставку, або залишаєшся президентом до кінця терміну повноважень».

Вучич додав, що окремі зібрання – маючи на увазі студентський протест на площі Славія – не можуть його турбувати, особливо якщо вони, за його словами, позбавлені чіткого змісту, є не надто масовими. Зокрема, він звинуватив організаторів акції в інцидентах, що сталися після її завершення.

Нагадаємо, поліція Белграда застосувала сльозогінний газ і світлозвукові гранати проти десятків тисяч антиурядових демонстрантів, які вимагають відставки президента Александара Вучича та дострокових виборів.

Як повідомлялося, протест переріс в загальнонаціональну кампанію: студенти й громадяни вимагають дострокових парламентських виборів, верховенства права та відповідальності за напади на демонстрантів і журналістів. Спеціальний доповідач ООН з прав людини зазначив, що ситуація в країні погіршилася з часу його квітневого візиту 2025 року – зокрема через те, що поліція прикриває замаскованих нападників на протестувальників.

