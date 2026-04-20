ЗМІ: Прем'єр Словаччини надумав летіти до Москви

Після відмови країн Балтії Фіцо звернувся до Польщі за дозволом на проліт

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує здійснити поїздку до Москви 9 травня та шукає альтернативний маршрут після відмови з боку країн Балтії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польське агентство PAP.

За інформацією журналістів, словацька сторона звернулася до Польщі із запитом на дозвіл прольоту літака глави уряду до Москви. Речник польського Міністерства закордонних справ Мацей Вевюр підтвердив отримання такого звернення.

Наразі польська сторона аналізує запит і не оголосила остаточного рішення. Раніше повідомлялося, що країни Балтії відмовили у наданні дозволу на проліт для цього візиту. У зв’язку з цим Словаччина змушена шукати альтернативні маршрути для поїздки. Йдеться про можливий візит до Росії 9 травня.

Нагадаємо, що премʼєр-міністр Словаччини заявив, що Братислава найближчими днями подасть судовий позов, де оскаржуватиме рішення ЄС про заборону імпорту російського газу. Він також розкритикував процедуру прийняття цього регламенту.

Словацький прем’єр заявив, що санкційні рішення та питання зовнішньої політики мають ухвалюватися одноголосно. Угорщина вже подала позов проти заборони, а Словаччина раніше заявляла, що зробить те саме. Фіцо зазначив, що уряд подасть свій позов до 27 квітня.

До слова, у Словаччині правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти прем’єр-міністра Роберта Фіцо за підозрою у державній зраді та інших тяжких злочинах. Підставою для відкриття справи стала кримінальна заява, ініційована опозицією та підтримана тисячами громадян.

Справу вже передали з Генеральної прокуратури до поліції для проведення розслідування. Опозиція звинувачує очільника уряду не лише у державній зраді, а й у зловживанні владою, злочинах проти людяності та причетності до тероризму.