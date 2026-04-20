ЗМІ: Прем'єр Словаччини надумав летіти до Москви

glavcom.ua
Єгор Голівець
Фіцо знайшов обхідний маршрут до Москви
Після відмови країн Балтії Фіцо звернувся до Польщі за дозволом на проліт

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує здійснити поїздку до Москви 9 травня та шукає альтернативний маршрут після відмови з боку країн Балтії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польське агентство PAP.

За інформацією журналістів, словацька сторона звернулася до Польщі із запитом на дозвіл прольоту літака глави уряду до Москви. Речник польського Міністерства закордонних справ Мацей Вевюр підтвердив отримання такого звернення.

Наразі польська сторона аналізує запит і не оголосила остаточного рішення. Раніше повідомлялося, що країни Балтії відмовили у наданні дозволу на проліт для цього візиту. У зв’язку з цим Словаччина змушена шукати альтернативні маршрути для поїздки. Йдеться про можливий візит до Росії 9 травня.

Нагадаємо, що премʼєр-міністр Словаччини заявив, що Братислава найближчими днями подасть судовий позов, де оскаржуватиме рішення ЄС про заборону імпорту російського газу. Він також розкритикував процедуру прийняття цього регламенту. 

Словацький прем’єр заявив, що санкційні рішення та питання зовнішньої політики мають ухвалюватися одноголосно. Угорщина вже подала позов проти заборони, а Словаччина раніше заявляла, що зробить те саме. Фіцо зазначив, що уряд подасть свій позов до 27 квітня.

До слова, у Словаччині правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти прем’єр-міністра Роберта Фіцо за підозрою у державній зраді та інших тяжких злочинах. Підставою для відкриття справи стала кримінальна заява, ініційована опозицією та підтримана тисячами громадян.

Справу вже передали з Генеральної прокуратури до поліції для проведення розслідування. Опозиція звинувачує очільника уряду не лише у державній зраді, а й у зловживанні владою, злочинах проти людяності та причетності до тероризму.

Читайте також:

Читайте також

Президент США Дональд Трамп
Трамп завжди відступає. Які наслідки для України і Росії
1 квiтня, 20:52
Зеленський подякував учасникам цьогорічного Бучанського саміту за тримання фокусу уваги світу навколо України
«Світ матиме шанс на мир лише через справедливість». Бучанський саміт: звернення президента
31 березня, 19:05
Кремль ігнорує міжнародне право у відносинах з Києвом
Гарантії безпеки для Росії: чому це означає зникнення України
15 квiтня, 07:59
Військові Польщі обговорюють командно-штабні навчання
Польща проведе секретну репетицію початку війни: про що йдеться
31 березня, 20:34
Кремль обмежує соцмережі та звʼязок у Росії для тотального контролю за населенням
Пашинян поглузував з Путіна через заборону «Телеграму»
1 квiтня, 20:40
Інцидент стався 31 березня під час планової перевірки транспортних шляхів, що ведуть із Південної Європи
Польща затримала двох українців, які ввезли до країни 12 росіян-нелегалів
2 квiтня, 18:25
Президент України Володимир Зеленський
Путін не зупиниться на Донбасі: Зеленський попередив про загрозу для двох великих міст
9 квiтня, 12:07
Атака БпЛА на окуповані території, Трамп пригрозив Ірану: головне за ніч 10 квітня
Атака БпЛА на окуповані території, Трамп пригрозив Ірану: головне за ніч 10 квітня
10 квiтня, 05:35
Ялтинський морський порт вже обнесли будівельним парканом
«Гаманець Путіна» Ротенберг знищує морський вокзал в окупованій Ялті: подробиці (фото)
13 квiтня, 15:34

Політика

Зеленський провів першу розмову з президентом Гондурасу: про що говорили
Зеленський провів першу розмову з президентом Гондурасу: про що говорили
ЗМІ: Прем'єр Словаччини надумав летіти до Москви
ЗМІ: Прем'єр Словаччини надумав летіти до Москви
Естонські посадовці розкритикували Зеленського: подробиці
Естонські посадовці розкритикували Зеленського: подробиці
Мадяр зробив заяву про «Дружбу» та звернувся до Зеленського
Мадяр зробив заяву про «Дружбу» та звернувся до Зеленського
Болгарія підрахувала 100% голосів: проросійська партія здобула монобільшість
Болгарія підрахувала 100% голосів: проросійська партія здобула монобільшість
Чехія викликала російського посла через погрози Кремля
Чехія викликала російського посла через погрози Кремля

Новини

«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Сьогодні, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Сьогодні, 10:19
Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Сьогодні, 09:27
Ювілейне ураження НПЗ у Туапсе: чому цей завод – стратегічний біль для РФ
Сьогодні, 09:14
Кремль винайшов новий спосіб фінансувати війну: хто і скільки платитиме
Сьогодні, 08:52

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
