Держсекретар США окреслив подальші кроки Вашингтона стосовно Ірану

Єгор Голівець
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати готові вдатися до «альтернативних варіантів» щодо Ірану, якщо дипломатичні переговори не дадуть результату. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

У понеділок під час спілкування з журналістами у Нью-Делі Рубіо наголосив, що Вашингтон спочатку намагатиметься використати всі дипломатичні можливості. «США нададуть дипломатії всі можливості для успіху, перш ніж розглядати альтернативні варіанти», – сказав держсекретар.

Водночас він дав зрозуміти, що у Білому домі готуються і до жорсткішого сценарію. «США розраховують або на досягнення хорошої угоди, або на необхідність діяти іншим шляхом», - заявив Рубіо.

За словами держсекретаря, американська сторона вже передала Тегерану пропозицію щодо подальших переговорів навколо ядерної програми Ірану.

«На столі лежить досить солідна пропозиція щодо їхньої здатності відкрити протоку, розпочати дуже реальні, значущі, обмежені в часі переговори з ядерного питання, і, сподіваємося, нам вдасться це здійснити», – наголосив Рубіо.

Нагадаємо, тиждень тому «Главком» повідомляв, що США офіційно висунули вимогу до Ірану передати збагачений уран. Тоді Тегеран наполягав на передачі запасів Росії, а не Вашингтону – що суперечило принциповій позиції Трампа. Нинішня готовність Тегерана свідчить про суттєве зрушення в його позиції.

