CNN: Трамп перекладає на Європу наслідки війни з Іраном

Аліна Самойленко
фото: The New York Times

Раніше американський лідер заявив, що союзникам США «доведеться почати вчитися боротися самостійно»

Дональд Трамп закликав європейських союзників самостійно взяти під контроль Ормузьку протоку, заявивши, що забезпечення безпеки цього стратегічного шляху більше не є обов'язком США. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Президент США запропонував Європі «набратися сміливості» та застосувати силу для захисту нафтових поставок, від яких вона залежить, пообіцявши лише обмежену допомогу. Така позиція фактично формує нову доктрину Вашингтона: США ініціювали військовий конфлікт без консультацій із партнерами по НАТО, але відповідальність за стабілізацію регіону та енергетичну безпеку тепер покладають на союзників.

Для Європи така політика Трампа створює критичні виклики. По-перше, блокування протоки спровокувало новий енергетичний шок, який за масштабами може перевищити кризу 2022 року. Це вже змушує деяких європейських лідерів закликати до відновлення відносин із Росією задля доступу до дешевих ресурсів, що ставить під загрозу єдність ЄС у питанні санкцій. Аналітики зазначають, що ситуація виглядає як спроба Трампа вийти з «вічної війни», залишивши союзників розв'язувати створені ним проблеми самотужки.

По-друге, дії Білого дому підірвали фундаментальну довіру всередині НАТО. Трамп не лише звинуватив європейців у відсутності підтримки, а й знову натякнув на можливий вихід США з Альянсу. У відповідь лідери ЄС, зокрема Еммануель Макрон, назвали ідеї Трампа щодо «силового звільнення» протоки нереалістичними та розкритикували його непослідовність. Розуміючи, що Сполучені Штати перестають бути надійним гарантом безпеки, Європа активізує розвиток власної оборонної промисловості та пришвидшує перехід на відновлювану енергетику, щоб мінімізувати залежність від американської політики.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив американцям, що війна в Ірані наближається до завершення, і він прогнозує ще два-три тижні участі. 

«Я радий повідомити, що ці основні стратегічні цілі наближаються до завершення», – сказав Трамп у зверненні до нації.

Також президент Дональд Трамп заявив, що США готові посилити свою військову відповідь проти Ірану протягом наступних двох-трьох тижнів. 

«Ми збираємося завдати їм надзвичайно сильного удару протягом наступних двох-трьох тижнів. Ми збираємося повернути їх у кам'яний вік, де їм і місце», – сказав Трамп.

