Зеленський планує взяти участь у саміті G7 у Франції

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Президент України обговорить з G7 ППО та воєнну дипломатію

Володимир Зеленський планує відвідати саміт «Великої сімки», який Франція проведе в Евіан-ле-Бані наприкінці червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

За даними видання, про це свідчать троє чиновників, обізнаних із підготовкою заходу. За їхніми словами, Зеленський приєднається до лідерів Франції, Німеччини, Італії, Японії, Канади, Великої Британії та США.

Один із співрозмовників Politico уточнив: на зустрічі Зеленський планує підняти питання воєнної дипломатії та посилення протиповітряної оборони – зокрема для протидії ударам Росії балістичними ракетами. Єлисейський палац, що організовує саміт, запит видання не прокоментував.

Раніше – у березні – радник президента Франції заявляв, що Зеленського на саміт G7 не запрошували: тоді він планувався на 15–17 червня. Нинішня публікація Politico свідчить, що ситуація змінилась і терміни, очевидно, зрушили.

Франція головує у G7 у 2026 році. Відповідно, саме вона визначає порядок денний і вирішує, кого запрошувати на зустріч. Країна вже демонструвала готовність посилювати підтримку України: зокрема, після ударів РФ по об'єктах ядерної інфраструктури Париж ініціював збір коштів на відновлення захисної арки Чорнобильської АЕС.

Нагадаємо, на саміті G7 у Канаді у червні 2025 року Зеленський домовився з партнерами про збільшення військової підтримки, нові транші коштом заморожених російських активів та додаткові санкції проти Росії. Тоді президент також закликав партнерів нарощувати постачання систем ППО та налагодити їх виробництво безпосередньо в Україні.