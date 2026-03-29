Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Візит російської делегації до Капітолію спричинив скандал у США – Politico

glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Екскурсію Капітолієм для росіян організував офіс конгресменки-республіканки Анни Пауліни Луни
фото з відкритих джерел

Зустріч відбулася на тлі звинувачень РФ у обміні розвідувальними даними з Іраном під час операції США

Візит російської делегації до Капітолію викликав різку критику з боку американських законодавців. При чому невдоволення висловлювали як демократи, так і республіканці. Як інформує «Главком», про це розповідає видання Politico.

Зазначається, що екскурсію Капітолієм для росіян організував офіс конгресменки-республіканки Анни Пауліни Луни. Демократ Майк Квіглі наголосив, що такий візит міг становити загрозу безпеці спікера, Конгресу та самої демократії.

«Іноземним політичним агентам наших супротивників ніколи не слід дозволяти перебувати на Капітолійському пагорбі», – акцентував він.

Американські законодавці зустрілися з російською делегацією, до складу якої входили В'ячеслав Ніконов, онук помічника Йосипа Сталіна, та кілька членів комітету з міжнародних справ російської Думи. Зокрема, вони прогулювалися Статуарним залом Капітолію.

Примітно, що низка членів Конгресу розкритикували законодавців з Палати представників за те, що ті взагалі провели цю зустріч.

«Я вважаю це надзвичайно проблематичним», – заявив сенатор-демократ Марк Уорнер, високопоставлений член Сенатського комітету з розвідки

Критика лунала не лише з боку демократів. Республіканець Джо Вілсон відкрито заявив, що порівнює цю зустріч на Капітолійському пагорбі «з візитом представників Третього рейху»:

«Як самопроголошені вороги американського способу життя та винуватці жахливих масових вбивств, члени режиму військового злочинця Путіна не повинні бути прийняті жодним чином».

Республіканець Дон Бекон теж розкритикував цю зустріч. Він наголосив, що «російський Путін та його поплічники ненавидять Америку, ненавидять свободу і прагнуть підривати США на кожному кроці». Вторгнення РФ в Україну він назвав «величезним військовим злочином».

Своєю чергою, демократка Джин Шахін теж розкритикувала приїзд росіян, які перебувають під санкціями:

«Посадовці, на яких накладено санкції, приїжджають не випадково – їм видали візи, надали винятки та дозволили перебувати тут нашим власним урядом. Це рішення зменшує витрати, які ми наклали на Кремль, і надає доступ та легітимність у той час, коли ми повинні робити навпаки».

Конгресмен-демократ Джеймі Раскін різко розкритикував республіканку Анну Пауліну Луну за «приватну екскурсію Капітолієм для членів Думи, які симпатизують Путіну». А російського диктатора він назвав «наставником і добрим другом» американского президента Дональда Трампа.

«Можливо, вона навчилася у своїх російських товаришів, як бути повністю слухняною авторитарному президенту. Можливо, вони обговорили свою спільну опозицію до української демократії та прав людини, а також щире захоплення тим, що вони перебувають по обидва боки війни хаосу, яку веде Трамп в Ірані», – заявив Раскін.

У матеріалі зазначається, що ця зустріч відбулася на тлі звинувачень РФ у обміні розвідувальними даними з Іраном під час операції США. У ЄС наголошували, що така співпраця між Тегераном і Москвою призвела до загибелі американських військових.

У Кремлі ж казали, що припинять надавати Ірану розвідувальні дані лише тоді, коли США припинять такий обмін з Україною. Адміністрація США цю пропозицію відхилила.

Як стало відомо The New York Times від поінформованих джерел, Сполучені Штати передали Тегерану через Пакистан стратегічний план завершення війни, що складається з 15 пунктів. Цей крок відображає прагнення Білого дому зупинити бойові дії, які вже спричинили серйозні економічні потрясіння у світі. 

Згодом спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив, що Іран може бути готовий прийняти американські умови щодо завершення війни.

Читайте також:

Теги: санкції путін скандал США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ДТП брали участь одразу кілька транспортних засобів – шкільний автобус, легковий автомобіль та самоскид
Аварія за участю шкільного автобуса у США: є загиблі та десятки постраждалих
Вчора, 04:01
Попри дію західних санкцій, Москва зберігає доступ до критично важливих технологій
Що всередині «ланцетів»? Розвідка назвала країни походження компонентів
23 березня, 09:48
Ілля Ремесло підтримував війну проти України, але розчарувався в Путіні
Блогер Ілля Ремесло, який виступив проти Путіна, опинився у божевільні
19 березня, 16:12
Удар по Запоріжжю, вибухи у Росії, Оскар-2026: головне за ніч 16 березня
Удар по Запоріжжю, вибухи у Росії, Оскар-2026: головне за ніч 16 березня
16 березня, 05:55
Стармер та Трамп обговорили розблокування Ормузької протоки
Стармер та Трамп обговорили розблокування Ормузької протоки
16 березня, 00:56
Роланд Вайсманн провів 30 років у структурі ORF та розраховував на другу поспіль каденцію
Голова Австрії на Євробаченні пішов з посади через звинувачення у домаганнях
13 березня, 22:08
Відео Ольги Сумської обурило українців
Ольга Сумська опублікувала відео під пісню росіянина. Українці обурені
4 березня, 14:19
Bloomberg: Удар Трампа по Ірану сповістив світ про початок ери нестримності США
Bloomberg: Удар Трампа по Ірану сповістив світ про початок ери нестримності США
2 березня, 04:05
Ситуація на Близькому Сході стрімко переросла у повномасштабний воєнний конфлікт
Війна та відплата. Чому іранці бомблять Емірати та чого очікувати Україні Тема №1
1 березня, 22:00

Соціум

У Росії влада заявила про смерть Telegram. Міста охопили протести проти блокування інтернету
У Росії влада заявила про смерть Telegram. Міста охопили протести проти блокування інтернету
Українці масово залишають одну з найзаможніших країн ЄС
Українці масово залишають одну з найзаможніших країн ЄС
Помічник Путіна заявив про «цікаві» пропозиції США щодо України
Помічник Путіна заявив про «цікаві» пропозиції США щодо України
У Фінляндії впали кілька дронів. Прем’єр-міністр вважає, що вони українські
У Фінляндії впали кілька дронів. Прем’єр-міністр вважає, що вони українські
Орбан вигадав новий шпигунський скандал, щоб звинуватити у цьому Україну
Орбан вигадав новий шпигунський скандал, щоб звинуватити у цьому Україну

Новини

Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Сьогодні, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Сьогодні, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Сьогодні, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
27 березня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua