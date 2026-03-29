Куба звернулася до Папи Римського через енергетичну кризу в країні

Іванна Гончар
Президентом Куби є Мігель Діас-Канель, який обіймає цю посаду з 10 жовтня 2019 року
фото: Reuters

Куба звернулася до Ватикану з проханням допомогти вплинути на США для послаблення нафтового ембарго. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

За даними видання, кубинські чиновники піднімали це питання під час зустрічей із представниками Ватикану, включаючи Папу Римського. Гавана сподівається, що Святий Престол зможе виступити посередником і переконати адміністрацію Дональда Трампа пом’якшити обмеження.

Йдеться про санкції, які серйозно впливають на енергетичний сектор Куби. Через дефіцит палива країна вже зіткнулася з масштабними перебоями в електропостачанні, включаючи нещодавні колапси енергосистеми.

Ані Ватикан, ані Білий дім, ані уряд Куби поки не надали офіційних коментарів.

Ситуація на Кубі наблизилася до критичної межі через жорстку нафтову блокаду, запроваджену Дональдом Трампом. Американський президент погрожує санкціями та тарифами будь-якій країні, яка наважиться постачати паливо на острів, що вже призвело до тримісячної відсутності енергоносіїв.

Енергосистема країни фактично зруйнована: за останній тиждень зафіксовано два загальнонаціональні блекаути, які залишили мільйони людей без світла та води. На тлі цього гуманітарного колапсу Трамп заявив, що незабаром матиме «честь захопити Кубу», наполягаючи на повній зміні політичної моделі острова.

Як відомо, Куба заявила про готовність до можливого військового протистояння зі США на тлі загострення риторики Вашингтона та нафтової блокади. Тим часом адміністрація президента США Дональда Трампа намагається переконати лідера Куби Мігеля Діаса-Канеля добровільно залишити посаду на тлі переговорів між Вашингтоном і Гаваною щодо майбутнього острова.

