У Тамбовській області дрони знову атакували завод ракетної електроніки

АТ «Мичуринський завод «Прогресс» постачає гіроскопи, автопілоти та навігаційні системи для авіації й ракетних комплексів РФ

Безпілотники атакували завод «Прогресс» у Мичуринську Тамбовської області Росії – підприємство, що виробляє високотехнологічне обладнання для систем управління авіаційною та ракетною технікою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на OSINT-паблік Supernova+.

Що відомо про атаку

Вибухи у Мичуринську зафіксували місцеві жителі після опівночі. На відео очевидців чутно проліт безпілотників і видно момент удару по заводу – на підприємстві спалахнула пожежа. Про атаку також повідомив OSINT-паблік Exilenova+. Масштаби пошкоджень і дані про постраждалих уточнюються.

Що виробляє завод «Прогресс»

АТ «Мичуринський завод "Прогресс"» – одне з п'яти найбільших підприємств Тамбовської області, що спеціалізується на виробництві обладнання для систем управління авіаційною та ракетною технікою. Номенклатура продукції охоплює:

гіроскопічні прилади для стабілізації та управління польотом;

курсоуказателі й автопілоти, що забезпечують навігацію та автоматичне керування;

датчики кутової швидкості та інші компоненти пілотажно-навігаційних систем.

Ці вироби використовують у бойових літаках, вертольотах і ракетних комплексах РФ. За даними моніторингових каналів, підприємство також розпочало випуск деталей для бойових літаків Су та ударних безпілотників, а готові вироби відправляють до Москви та Татарстану. Паралельно завод виробляє електротехнічне обладнання цивільного призначення і устаткування для газо- та нафтопроводів. Об'єкт розташований приблизно за 350 км від українського кордону. Україна ввела санкції проти підприємства у листопаді 2025 року.

Скільки разів вже атакували

Нинішній удар – щонайменше третій по «Прогрессу» від початку повномасштабного вторгнення.

Вперше безпілотники атакували завод у червні 2025 року – тоді постраждав один з головних виробничих корпусів підприємства.

Повторний удар стався в ніч на 12 лютого 2026 року. Місцеві жителі повідомляли щонайменше про 12 вибухів. Через роботу власної ППО Росії пошкоджень тоді зазнали також супермаркет за 100 метрів від заводу та місцевий промислово-технологічний коледж.



Крім того, сьогодні вночі безпілотники атакували Москву. Мер міста Сергій Собянін у своїх соцмережах заявив, що російська ППО нібито збила щонайменше 21 безпілотник, який рухався у бік столиці країни-агресорки.

Нагадаємо, у квітні 2026 року безпілотники вже атакували Тамбовську область – тоді в районі Мичуринська місцеві повідомляли про вибухи та загоряння за межами міста. До слова, у ніч проти 16 січня 2025 року безпілотники атакували Тамбовський пороховий завод – один з ключових об'єктів ВПК РФ, що постачає армію вибуховими матеріалами.