Хаос у союзників: Європа розповіла про плутанину в позиції США

США не пояснили Європі, як діяти в Ормузькій протоці

Вашингтон не надіслав жодних чітких запитів, попри гучні заяви про допомогу

Європейські союзники по НАТО не отримували чітких запитів від США щодо допомоги у розблокуванні Ормузької протоки, попри публічні заяви Вашингтона про необхідність підтримки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

За словами джерел, адміністрація США не надсилала офіційних запитів ані щодо військової підтримки, ані щодо постачання обладнання.

Європейські посадовці також розкритикували заяви президента США Дональда Трампа, назвавши їх нечіткими та суперечливими. На їхню думку, відсутність конкретики фактично заблокувала можливість координованих дій для відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.

«Хотілося б більшої передбачуваності, більшої ясності та більшої стратегічної далекоглядності – не лише в цьому випадку», – заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Водночас понад 30 країн, включно з більшістю членів НАТО, вже заявили про готовність докласти зусиль для відновлення безпечного проходу суден через Ормузьку протоку. Однак, за словами представників семи європейських урядів, переговори поки що перебувають на початковому етапі.

Один із високопосадовців ЄС зазначив, що союзники опинилися у складній ситуації: «США попросили нас піклуватися про наші власні країни та захищати їх, піклуватися про підтримку України… а тепер і про Близький Схід та глобальні ланцюги постачання».

За відсутності чітких інструкцій з боку США європейські країни наразі обмежуються дипломатичними контактами, заявами підтримки та координаційними зустрічами.

Нагадаємо, що Дональд Трамп позитивно оцінив роль союзників із країн Перської затоки під час поточної війни з Іраном, зазначивши, що вони значною мірою виправдали його очікування. Водночас, американський лідер знову різко розкритикував країни НАТО, назвавши їх боягузами за відмову допомагати США у забезпеченні безпеки стратегічно важливої Ормузької протоки, яка є ключовим маршрутом для світових поставок нафти.