Хаос у союзників: Європа розповіла про плутанину в позиції США

Єгор Голівець
США не пояснили Європі, як діяти в Ормузькій протоці
Вашингтон не надіслав жодних чітких запитів, попри гучні заяви про допомогу

Європейські союзники по НАТО не отримували чітких запитів від США щодо допомоги у розблокуванні Ормузької протоки, попри публічні заяви Вашингтона про необхідність підтримки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

За словами джерел, адміністрація США не надсилала офіційних запитів ані щодо військової підтримки, ані щодо постачання обладнання.

Європейські посадовці також розкритикували заяви президента США Дональда Трампа, назвавши їх нечіткими та суперечливими. На їхню думку, відсутність конкретики фактично заблокувала можливість координованих дій для відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.

«Хотілося б більшої передбачуваності, більшої ясності та більшої стратегічної далекоглядності – не лише в цьому випадку», – заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Водночас понад 30 країн, включно з більшістю членів НАТО, вже заявили про готовність докласти зусиль для відновлення безпечного проходу суден через Ормузьку протоку. Однак, за словами представників семи європейських урядів, переговори поки що перебувають на початковому етапі.

Один із високопосадовців ЄС зазначив, що союзники опинилися у складній ситуації: «США попросили нас піклуватися про наші власні країни та захищати їх, піклуватися про підтримку України… а тепер і про Близький Схід та глобальні ланцюги постачання».

За відсутності чітких інструкцій з боку США європейські країни наразі обмежуються дипломатичними контактами, заявами підтримки та координаційними зустрічами.

Нагадаємо, що Дональд Трамп позитивно оцінив роль союзників із країн Перської затоки під час поточної війни з Іраном, зазначивши, що вони значною мірою виправдали його очікування. Водночас, американський лідер знову різко розкритикував країни НАТО, назвавши їх боягузами за відмову допомагати США у забезпеченні безпеки стратегічно важливої Ормузької протоки, яка є ключовим маршрутом для світових поставок нафти.

 

Читайте також

Зеленський: Я не можу купити ракети в Європі без політичної розмови з відповідними лідерами, з міністрами оборони
Зеленський пояснив необхідність контролю над продажем української зброї
15 березня, 10:20
Через Ормузьку протоку світ відкриває нафтові резерви
Через війну в Ірані світ пішов на історичний крок
11 березня, 21:07
Вважається, що «Гугусс та автомат» – це перший фільм, у якому з'являється робот
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
10 березня, 11:10
Щонайменше 16 людей унаслідок атаки травмовані
У Харкові завершено пошуково-рятувальні роботи: серед загиблих – дві дитини
9 березня, 10:41
Трамп заявив, що Росія не допомагає Ірану
Трамп заявив, що Росія не допомагає Ірану
8 березня, 00:28
Ексзаступник міністра екології Михайло Хорєв зауважив, що будь-яку інфраструктуру, зокрема і водну, важко повністю зруйнувати
Чи будуть українці сидіти без води через обстріли? Експерти дали прогноз
5 березня, 10:58
США прискорюють виробництво ракет Tomahawk після нових бойових операцій
США зіткнулися з браком ракет після операції проти Ірану
4 березня, 10:17
За словами Зеленського, важливо модернізувати європейське законодавство, щоб танкери, які перевозять російську нафту, не просто зупинялися, а вилучалися
Бельгія вперше затримала танкер тіньового флоту Росії. Зеленський відреагував
1 березня, 16:52
The Telegraph: Війна в Україні сформувала покоління дітей із травмами
The Telegraph: Війна в Україні сформувала покоління дітей із травмами
28 лютого, 04:29

Келлог порівняв Зеленського з Трампом
Келлог порівняв Зеленського з Трампом
Гарантії в обмін на Донбас? Зеленський розповів про жорстку умову США
Гарантії в обмін на Донбас? Зеленський розповів про жорстку умову США
Білий дім назвав нову дату візиту Трампа до Китаю
Білий дім назвав нову дату візиту Трампа до Китаю
Швеція долучилася до створення трибуналу проти РФ
Швеція долучилася до створення трибуналу проти РФ
Хаос у союзників: Європа розповіла про плутанину в позиції США
Хаос у союзників: Європа розповіла про плутанину в позиції США
Шантаж вийшов боком. ЄС заблокував фінансування Угорщини: подробиці
Шантаж вийшов боком. ЄС заблокував фінансування Угорщини: подробиці

Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Сьогодні, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Сьогодні, 12:55
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Сьогодні, 10:21
В Україні без опадів: погода на 25 березня
Сьогодні, 05:59
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Вчора, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Вчора, 14:29

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
