МЗС Ірану заперечив будь-які перемовини зі США

Міністерство закордонних справ Ірану спростувало заяви Трампа про переговори

Офіційний Тегеран заперечує проведення будь-яких прямих перемовин зі Сполученими Штатами Америки. У Міністерстві закордонних справ Ірану назвали інформацію про «продуктивний діалог» такою, що не відповідає дійсності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на іранське агентство Mehr.

Міністерство закордонних справ повідомило, що заяви президента Сполучених штатів Америки є частиною його спроб знизити ціни на енергоносії та виграти час для реалізації власних військових планів.

«Заяви президента Сполучених Штатів Америки зроблені в рамках зусиль щодо зниження цін на енергоносії та виграшу часу для реалізації його військових планів. Країни регіону висувають ініціативи щодо деескалації напруженості, і наша відповідь на всі з них чітка: ми не є стороною, яка розпочала цю війну, і всі ці запити слід передати до Вашингтона», – йдеться в повідомленні іранського міністерства закордонних справ.

«Главком» писав, що Сполучені Штати та Іран провели «продуктивні та конструктивні» переговори щодо повного врегулювання військових дій на Близькому Сході. На тлі позитивної динаміки діалогу президент Сполучених Штатів Америки розпорядився на п’ять днів відкласти заплановані військові операції проти іранської інфраструктури. У дописі американського президента йдеться що Пентагон отримав доручення відкласти будь-які авіаудари по електростанціях та енергетичній інфраструктурі Ірану на термін у п'ять днів.

Повідомляється також, що консультації триватимуть протягом наступного тижня для напрацювання фінальних угод.

Після цих заяв ціни на нафту Brent почали різко падати, стали близько $100 за барель.

Зауважимо, зранку світові ціни на нафту продовжували демонструвати стабільне зростання. Головним чинником став новий виток напруженості на Близькому Сході, що створює серйозні ризики для стабільності постачань палива на глобальний ринок. у понеділок ціни на нафту коливалися між зростанням і падінням, оскільки інвестори зважували зростання загроз Сполучених Штатів Америки та Ірану щодо енергетичних об'єктів на противагу витоку мільйонів барелів іранської нафти, що перевозилася морем, після того, як Вашингтон тимчасово зняв санкції.

Нагадаємо, що світова енергетична стабільність опинилася під загрозою через нову стратегію Вашингтона. Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати більше не мають наміру самотужки забезпечувати безпеку в Ормузькій протоці.