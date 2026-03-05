Тисячі іранських дронів викликали тривогу у Пентагоні

Військові заявили Конгресу про ризик масованих атак безпілотників

Військові посадовці США попередили законодавців, що американська протиповітряна оборона може не перехопити всі іранські безпілотники у разі масованої атаки. Про це повідомляє The Guardian, пише «Главком».

За словами співрозмовників видання, під час секретної зустрічі на Капітолійському пагорбі військові заявили, що Іран розгорнув тисячі ударних безпілотників одноразового використання.

Зазначається, що США здатні збити більшість іранських дронів, однак повністю відбити масований удар може бути складно.

Джерела повідомили, що американські військові роблять ставку на знищення пускових майданчиків безпілотників і ракет одразу після їх виявлення.

Іран активно використовує дешеві ударні дрони Shahed. Через низьку швидкість і малу висоту польоту такі безпілотники можуть ускладнювати роботу традиційних систем протиповітряної оборони.

Як повідомлялось, повний контроль над повітряним простором Ірану Сполучені Штати Америки та Ізраїль отримають «менш ніж за тиждень»