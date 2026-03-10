Європа занепоєна вибухами біля синагоги та посольства США

Державний департамент США розпочав власне розслідування події у Норвегії

Правоохоронні органи Бельгії та Норвегії розпочали розслідування двох інцидентів із використанням вибухівки, що сталися біля релігійної установи та дипломатичного представництва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

У бельгійському місті Льєж вибух поблизу синагоги офіційно кваліфікували як антисемітський акт. Міністр внутрішніх справ Бернар Квентен назвав подію прямою атакою на єврейську громаду, а федеральна прокуратура перебрала справу під свій контроль через можливі ознаки терористичного злочину. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, проте будівля зазнала незначних пошкоджень.

Водночас у столиці Норвегії поліція аналізує записи камер спостереження після вибуху саморобного пристрою біля входу до посольства США в Осло. Слідчі зафіксували підозрілу особу в темному одязі, яка може бути причетна до встановлення вибухівки. Особливу увагу привертає той факт, що приблизно в момент інциденту на сервісі Google Maps за цією локацією було опубліковане відео із зображенням аятолли Алі Хаменеї.

Бельгія, Франція та Німеччина є одними з низки європейських країн, які заявили про намір посилити безпеку у відповідь на війну, а також наполягають на тому, що вони не відіграють активної ролі в конфлікті разом зі Сполученими Штатами та Ізраїлем.

Раніше стало відомо, що посольство США в Саудівській Аравії було атаковане двома іранськими безпілотниками.

Міністерство оборони Саудівської Аравії підтвердило напад, заявивши, що він спричинив незначні матеріальні збитки. Після цього Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану заявив, що розпочав зусилля зі знищення «американських політичних центрів» у регіоні.

