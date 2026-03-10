Головна Світ Політика
search button user button menu button

Європа занепоєна вибухами біля синагоги та посольства США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Європа занепоєна вибухами біля синагоги та посольства США
Поліцейські біля поблизу синагоги, де стався вибух
фото: AP

Державний департамент США розпочав власне розслідування події у Норвегії 

Правоохоронні органи Бельгії та Норвегії розпочали розслідування двох інцидентів із використанням вибухівки, що сталися біля релігійної установи та дипломатичного представництва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

У бельгійському місті Льєж вибух поблизу синагоги офіційно кваліфікували як антисемітський акт. Міністр внутрішніх справ Бернар Квентен назвав подію прямою атакою на єврейську громаду, а федеральна прокуратура перебрала справу під свій контроль через можливі ознаки терористичного злочину. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, проте будівля зазнала незначних пошкоджень.

Водночас у столиці Норвегії поліція аналізує записи камер спостереження після вибуху саморобного пристрою біля входу до посольства США в Осло. Слідчі зафіксували підозрілу особу в темному одязі, яка може бути причетна до встановлення вибухівки. Особливу увагу привертає той факт, що приблизно в момент інциденту на сервісі Google Maps за цією локацією було опубліковане відео із зображенням аятолли Алі Хаменеї.

Бельгія, Франція та Німеччина є одними з низки європейських країн, які заявили про намір посилити безпеку у відповідь на війну, а також наполягають на тому, що вони не відіграють активної ролі в конфлікті разом зі Сполученими Штатами та Ізраїлем.

Раніше стало відомо, що посольство США в Саудівській Аравії було атаковане двома іранськими безпілотниками. 

Міністерство оборони Саудівської Аравії підтвердило напад, заявивши, що він спричинив незначні матеріальні збитки. Після цього Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану заявив, що розпочав зусилля зі знищення «американських політичних центрів» у регіоні.

Нагадаємо, у ніч на 22 лютого в районі ТЦ «Магнус» в центрі Львова пролунали вибухи. Поліцейські приїхали на виклик про незаконне проникнення в приміщення магазину. Внаслідок детонування саморобних вибухових пристроїв на місці загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Ще 25 людей отримали поранення, частину потерпілих госпіталізували. Більшість із поранених – працівники поліції та військовослужбовці Нацгвардії.

Згодом правоохоронці оприлюднили записи з камер спостереження, які зафіксували підготовку до злочину, а також повідомило подробиці про особу затриманої.

Теги: вибух Європа Бельгія Норвегія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іран під ударом: чому це вигідно Україні і чим це ризиковано
Іран під ударом: чому це вигідно Україні і чим це ризиковано
1 березня, 07:37
Ракети атакували Волгоградську область: уражено склад боєприпасів
Ракети атакували Волгоградську область: уражено склад боєприпасів
12 лютого, 05:05
Губернатор Каліфорнії закликав Європу сприймати політику Трампа як тимчасове явище
Губернатор Каліфорнії закликав Європу сприймати політику Трампа як тимчасове явище
15 лютого, 00:57
Задимлення після вибухів у Енгельсі
Безпілотники атакували Саратовську область: під ударом опинився НПЗ
22 лютого, 03:49
Путін насправді не поважає Європу, хоча вона і входить у сферу його інтересів, заявив Зеленський
Зеленський розповів про союзників Путіна у Європі
15 лютого, 19:47
У Брюсселі заявили про ризик дестабілізації в регіоні
Євросоюз закликав США утриматися від удару по Ірану і дати шанс дипломатії
19 лютого, 18:14
Зустріч Володимира Зеленського із премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере
Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере: що відомо
25 лютого, 14:05
У Москві стався вибух у багатоповерховому будинку, є постраждалі
У Москві стався вибух у багатоповерховому будинку, є постраждалі
28 лютого, 00:26
Норвегія потрапляє до фіналу щороку, починаючи з 2017-го
Давид Даміано чи Фредді Мерк'юрі? Визначився учасник Євробачення у Відні від Норвегії
7 березня, 21:02

Політика

Європа занепоєна вибухами біля синагоги та посольства США
Європа занепоєна вибухами біля синагоги та посольства США
CNN: Війна Трампа в Ірані втягує світ у його політику руйнування
CNN: Війна Трампа в Ірані втягує світ у його політику руйнування
Чи планують США усунення нового верховного лідера Ірану? Трамп уникнув відповіді
Чи планують США усунення нового верховного лідера Ірану? Трамп уникнув відповіді
Іран оголосив про перехід до масованих ударів надважкими ракетами
Іран оголосив про перехід до масованих ударів надважкими ракетами
Іран запропонував вільний транзит через Ормузьку протоку, але є умова
Іран запропонував вільний транзит через Ормузьку протоку, але є умова
Новий лідер Ірану став сигналом непокори. Аналіз NYT
Новий лідер Ірану став сигналом непокори. Аналіз NYT

Новини

ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
Вчора, 20:00
«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Вчора, 17:28
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Вчора, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
8 березня, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
8 березня, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua