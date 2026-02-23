Західний військовий журналіст назвав українця, який передбачив війну найточніше

Ще у листопаді 2021 року Буданов досить точно окреслив сценарій нападу РФ – Альтман

Ще у листопаді 2021 року Кирило Буданов, на той час начальник ГУР МО, сказав що вторгнення Росії в Україну відбудеться і достатньо точно пояснив як це станеться в ексклюзивному інтерв'ю Military Times, – написав у мережі Х Говард Альтман, військовий репортер, колишній старший керуючий редактор MilitaryTimes, посилаючись на власний матеріал від 21 листопада 2021 року.

В матеріалі за листопад 2021 року Альтман, посилаючись на слова Буданова, зазначав, що Росія зосередила понад 92 000 військових навколо кордонів України та готується до нападу. Кирило Буданов прогнозував, що «така атака, ймовірно, включатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки, а потім повітряні десанти на сході, десантні висадки в Одесі та Маріуполі».

*карта була опублікована 21 лютого 2021 року в MilitaryTimes

«Атака, яку готує Росія, буде набагато руйнівною, ніж будь-що, що бачили раніше в конфлікті, що розпочався у 2014 році, в результаті якого загинуло близько 14 000 українців», – переповідає слова Буданова MilitaryTimes.

Дослова, керівник Офісу президента Кирило Буданов сподівається, що цього тижня відбудеться обмін військовополоненими.