Данія допоможе українським пілотам опанувати F-16: скільки триватиме навчання

Попри те, що Данія погодилася навчати наших військових, про передачу самих винищувачів говорити зарано

Данія хоче організувати навчання українських пілотів на винищувачах F-16 на своїй авіабазі. Про це повідомив виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен в інтерв’ю каналу TV2.

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За його словами, розроблений спільно з Нідерландами план передбачає навчання українців на F-16 на данській базі військово-повітряних сил Скрюдструп у Південній Ютландії. Саме там дислокуються данські винищувачі.

Поульсен сказав, що сподівається на підтримку інших країн, щоб Данія і Нідерланди змогли представити конкретніший план на липневому саміті НАТО у Вільнюсі. Як очікується, навчання українських пілотів розпочнеться одразу після літніх канікул.

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Водночас очільник Міноборони зазначив, що план ще не означає, що Данія вирішила передати Україні свої винищувачі F-16.

«Ми ще дуже далекі від того, щоб ці літаки потенційно стали бойовими в українських Повітряних силах. За моїми оцінками, підготовка займе щонайменше шість місяців», – наголосив Поульсен.

Питання передачі винищувачів Україні буде обговорено вже після навчання, уточнив посадовець.

Раніше повідомлялося, що Данія запропонує почати навчання українських пілотів на винищувачах F-16 вже в серпні.

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Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники вже розпочали тренування українських пілотів на винищувачах F-16.

До слова, майже 200 українців завершать підготовку під керівництвом США на танках Abrams до кінця літа, повідомили представники Міноборони.

До слова, Україна сподівається отримати від західних партнерів приблизно 40-50 винищувачів F-16 і сформувати три-чотири ескадрильї для захисту неба.