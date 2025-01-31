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НАТО готує пропозицію Трампу, аби він відмовився від Гренландії – DPA

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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НАТО готує пропозицію Трампу, аби він відмовився від Гренландії – DPA
Трамп неодноразово заявляв, що Гренландія має увійти до складу Сполучених Штатів
фото з відкритих джерел

Посадовці НАТО неформально обговорюють ініціативу з президентом США

НАТО планує запропонувати президенту США Дональду Трампу значне розширення військової присутності альянсу в Арктиці. Альянс сподівається, що це розрядить дискусію про членство Гренландії у складі Данії. Про це повідомляє DPA, пише ProSieben.

На думку посадовців, інтересам безпеки США також могло б відповідати значно сильніша присутність НАТО в регіоні. Гренландія є стратегічно цікавою завдяки своїм багатим сировинним ресурсам і як база для військового контролю над Арктикою. Крім того, судноплавні шляхи стають більш доступними з посиленням кліматичних змін.

За інформацією з кіл Альянсу, Трамп наразі обговорює цю ініціативу на неформальних переговорах. Підставою для посилення присутності можуть стати нові оборонні плани. Ці документи передбачають посилення можливостей стримування і оборони в тому числі і на крайній півночі.

США вже експлуатують космічну базу Пітуффік у Гренландії на основі угод з Данією. Серед іншого, вона підтримує системи попередження про ракетний напад, а також місії протиракетної оборони і космічного спостереження. 

Нагадаємо, Європейський Союз і Північноатлантичний альянс вирішили не коментувати тему захоплення Гренландії після того, як Данія попросила союзників утриматися від реакції на погрози американського президента Дональда Трампа.

Спочатку данські та європейські чиновники сподівалися, що коментарі президента США про захоплення Гренландії були тактикою, спрямованою на посилення впливу на цій території. Але останніми днями вони усвідомили, що до ситуації «треба ставитися набагато серйозніше».

Як повідомлялося, Данія витратить близько $2,1 млрд на посилення своєї військової присутності в Арктиці на тлі відновлення інтересу президента США Дональда Трампа до контролю над Гренландією. Програма включає фінансування будівництва трьох нових арктичних військових кораблів, двох додаткових безпілотників дальньої дії та супутників для покращення спостереження.

Раніше президент США Дональд Трамп під час напруженої 45-хвилинної телефонної розмови з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен знову висловив свою рішучість взяти під контроль Гренландію. Своєю чергою прем'єр-міністр Гренландії заявив, що його уряд працює над організацією зустрічі з Дональдом Трампом.

До слова, Трамп неодноразово заявляв, що Канада та Гренландія мають увійти до складу США. За його словами, він також має намір повернути під контроль Штатів Панамський канал і перейменувати Мексиканську затоку на Американську. Демократ Джефріс заявив, що Трамп одержимий ідеєю захоплення Гренландії.

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Теги: Дональд Трамп НАТО Гренландія США

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