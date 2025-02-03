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Держсекретар США висунув ультиматум президенту Панами

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Держсекретар США висунув ультиматум президенту Панами
Панамський канал з’єднує Атлантичний та Тихий океани
фото з відкритих джерел

США вважають, що контроль Китаю над Панамським каналом, є прямою загрозою для його функціонування

Державний секретар США Марко Рубіо під час зустрічі з президентом Панами Хосе Раулем Муліно висунув ультиматум щодо зменшення впливу Китаю в зоні Панамського каналу, попередивши про можливі заходи у разі відсутності негайних змін. Про це повідомляє Reuters.

Рубіо наголосив, що нинішня ситуація, коли Комуністична партія Китаю зберігає контроль та вплив над Панамським каналом, є прямою загрозою для його функціонування і порушує Договір про постійний нейтралітет каналу. 

У разі відсутності негайних змін Сполучені Штати «вимагатимуть вжиття заходів, необхідних для захисту своїх прав згідно з Договором».

«Трамп не виключає застосування військової сили над Панамою, що викликає критику як з боку союзників Вашингтона в Латинській Америці, так і з боку його противників. На слуханнях у Сенаті минулого тижня американські чиновники заявили, що через суперечку навколо каналу можуть бути введені штрафи і обмеження на судна під панамським прапором, що заходять в американські порти», – пише видання.

Панамський канал – це штучний водний шлях, що з’єднує Атлантичний та Тихий океани. Його довжина становить близько 80 км, і він є одним із найважливіших морських торговельних маршрутів у світі. Щороку через канал проходить близько 14 тисяч суден, які перевозять понад 300 млн тонн вантажів.

У 1903 році США уклали угоду з Колумбією, до складу якої входила Панама, про будівництво каналу. Коли Колумбія не ратифікувала угоду, США підтримали панамський рух за незалежність. Панама проголосила незалежність за підтримки США.

Новий уряд Панами уклав з США договір Хея-Бюно-Варілли, який надав Сполученим Штатам права на контроль і будівництво каналу в зоні шириною 16 км. У 1904 році США почали будівництво каналу, значно модернізувавши технічний підхід. Проєкт був завершений у 1914 році, і США отримали контроль над каналом.

Натомість панамці були невдоволені тим, що стратегічно важливий канал контролюється США. Починаючи з середини XX століття, вони вимагали перегляду угоди. У 1977 році президент США Джиммі Картер і президент Панами Омар Торріхос підписали договір, який передбачав передачу каналу під повний контроль Панами.

1 січня 2000 року Панамський канал офіційно перейшов під повний суверенітет Панами. Наразі його контролює Панамська адміністрація каналу, і він залишається важливим джерелом доходів для країни.

Нагадаємо, раніше під час пресконференції Трамп сказав журналістам, що США «заберуть» Панамський канал назад, або «станеться щось дуже потужне».

«Китай контролює Панамський канал, хоча його було передано Панамі, а не Китаю. Вони порушили угоду, і ми збираємося повернути його назад – або ж станеться щось дуже потужне», – сказав він.

Також він назвав Панамський канал найбільш важливим стратегічним активом США, завдяки якому в країні підтримується економічна стабільність і безпека, а також закликав панамську владу переглянути свою політику і не використовувати торговий шлях як інструмент збагачення інших держав.

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Теги: Китай президент суверенітет нейтралітет Марко Рубіо США

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