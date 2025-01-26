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Мексика відмовилась приймати рейс із депортованими мігрантами

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Мексика відмовилась приймати рейс із депортованими мігрантами
США депортує з країни нелегальних мігрантів
фото: AFP

Мексиканський чиновник не назвав причину відмови

Мексика відхилила прохання адміністрації президента США Дональда Трампа на дозвіл військовому літаку США, який депортує мігрантів, приземлитися в країні. Про це пише Reuters з посиланням на представників США та Мексики, підтверджуючи інформацію, яку раніше оприлюднило видання NBC News.

Повідомляється, що військові літаки США здійснили в п'ятницю два схожі рейси, на борту яких перебувало майже 80 мігрантами в кожному з Гватемали. Однак уряд не зміг просунутися вперед із планом посадки транспортного літака C-17 у Мексиці після того, як країна відмовила в дозволі.
Представники США та Мексики підтвердили це рішення. Мексиканський чиновник не назвав причину відмови в дозволі на посадку, а Міністерство закордонних справ не згадало про інцидент.

Раніше ми писали, що у США почали заарештовувати і депортовувати сотні «нелегальних іммігрантів».  Повідомляється, що влада США заарештувала 538 мігрантів і депортувала сотні в ході масової операції всього за кілька днів роботи другої адміністрації президента Дональда Трампа.

Також повідомлялось, що влада Мексики почала будівництво гігантських наметів у місті Сьюдад-Хуарес, щоб підготуватися до можливого напливу мексиканців, депортованих згідно з указом президента США Дональда Трампа про масову депортацію.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ США повідомило, що згідно з розпорядженням президента США Дональда Трампа, Мексиканська затока тепер офіційно називатиметься Американською затокою. Американська затока, раніше відома як Мексиканська затока, є одним із найважливіших активів в історії та економіці країни. Затока, що охоплює понад 1700 миль узбережжя США та охоплює майже 160 мільйонів акрів, є важливою артерією для американської торгівлі, виробництва енергії та морської промисловості. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Елемент 1 із 6 Міжнародний прикордонний міст Пасо-дель-Норте, вид із Сьюдад-Хуареса. 23 січня 2025 р. REUTERS/Хосе Луїс Гонсалес
[1/6] Міжнародний прикордонний міст Пасо-дель-Норте, вид із Сьюдад-Хуареса. 23 січня 2025 р. REUTERS/Хосе Луїс Гонсалес Купівля ліцензійних прав, відкриває нову вкладку
 
Американо-мексиканські відносини опинились у центрі уваги після того, як Трамп розпочав свій другий термін у понеділок, оголосивши надзвичайний стан уздовж спільного кордону двох країн. Наразі він наказав направити туди 1500 додаткових американських військових, і офіційні особи заявили, що незабаром можуть бути розгорнуті ще тисячі.
Президент оголосив мексиканські наркокартелі терористичними організаціями, перейменував Мексиканську затоку на Американську затоку та пригрозив загальним 25% митом на мексиканські товари, починаючи з лютого.

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Теги: військові надзвичайний стан Мексика президент Дональд Трамп літак депортація

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