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Обов'язковий призов для жінок. У Данії набули чинності нові правила

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Обов'язковий призов для жінок. У Данії набули чинності нові правила
Призовники данських Збройних сил під час військової підготовки
Фото: Forsvaret.dk/vaernepligt

Понад 99% призовників у країні проходять службу добровільно

У Данії набули чинності нові правила проходження строкової військової служби. Відтепер чоловіки й жінки мають однакові умови призову, а базовий термін служби збільшено з чотирьох до 11 місяців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на данські Збройні сили.

Повну рівність у військовому призові Данія запровадила з 1 липня 2025 року. Відтоді запрошення на оцінювання придатності до служби отримують як чоловіки, так і жінки, яким виповнюється 18 років і які мають постійне місце проживання в країні.

Оцінювання проводять під час Дня Збройних сил, який раніше називався призовною комісією. За його результатами громадян можуть визнати придатними або обмежено придатними до проходження військової служби.

Водночас у данських Збройних силах наголошують, що більшість молодих людей вступають на службу добровільно. Останніми роками понад 99% призовників становили саме добровольці.

Із серпня 2026 року стандартний термін строкової служби збільшили з чотирьох до 11 місяців. Перші призовники, які проходитимуть службу за новою програмою, були призвані ще у лютому 2026 року.

Подовжена служба передбачає п'ять місяців базової військової підготовки та ще шість місяців спеціалізованого навчання й оперативної служби. Зміст другої частини програми залежить від роду військ та місця проходження служби.

Для окремих підрозділів, зокрема Королівської лейбгвардії, кіберпідрозділів і частини ВМС, тривалість служби й раніше становила 8–12 місяців. Після реформи вона становитиме 10–12 місяців.

Під час проходження служби призовники здобувають базову військову підготовку, навчаються надавати домедичну допомогу, гасити пожежі, діяти в кризових ситуаціях і працювати в команді. Після завершення служби вони отримують документ про здобуті знання та навички, який можна використовувати під час вступу до закладів освіти або працевлаштування.

Виняток із нових правил становлять жителі Гренландії, яка є автономною територією у складі Королівства Данія. Для них військовий призов не є обов'язковим, однак вони можуть добровільно пройти Арктичний базовий курс підготовки, що поєднує військову та цивільну підготовку до дій у надзвичайних ситуаціях.

Нагадаємо, у березні «Главком» повідомляв, що Данія прискорила реформу військового призову, поширивши її на жінок. Влада країни пояснювала це необхідністю збільшити чисельність Збройних сил на тлі погіршення безпекової ситуації в Європі та зростання загроз із боку Росії. Тоді ж було оголошено, що з серпня 2026 року тривалість строкової служби зросте з чотирьох до 11 місяці

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Теги: призов до армії Данія добровольці

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