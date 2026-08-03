Із Росії втік екскандидат у президенти РФ

Борис Надєждін у 2024 році намагався балотуватися на посаду президента Росії та виступав із критикою війни проти України

Російський політик Борис Надєждін виїхав із Росії до Франції. У відео з Парижа, оприлюдненому у своєму Telegram-каналі, Надєждін заявив, що перебуває на волі та пізніше розповість про свої подальші плани. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Медузу».

Борис Надєждін опублікував відео на тлі Ейфелевої вежі, у якому розповів про свій виїзд із Росії. «Є хороші новини: я живий і на волі. На жаль, поки що не в Росії. Зараз треба озирнутися, зрозуміти, як жити далі. Пізніше напишу про свої плани», – сказав політик.

Надєждін став відомим після спроби взяти участь у президентських виборах у Росії 2024 року. Він позиціонував себе як антивоєнного кандидата та розпочав збір підписів для реєстрації.

Під час кампанії зі збору підписів до штабів Надєждіна у різних регіонах Росії приходили люди, однак Центральна виборча комісія РФ не допустила його до виборів. У ЦВК заявили, що у зібраних підписах був занадто високий відсоток недійсних.

У 2026 році політик планував брати участь у виборах до Державної думи. Однак у липні Мін'юст Росії включив його до реєстру «іноземних агентів».

Пізніше проти Надєждіна склали адміністративний протокол через публікацію, яку російська влада трактувала як демонстрацію «екстремістської символіки». Йшлося про посилання на відео із зображенням російського опозиціонера Олексія Навального.

У суді Надєждін заявив, що справа проти нього була пов’язана з його політичними планами. «Реальна мета цього суду – заткнути мені рота і не дати висуватися до Держдуми», – сказав політик.

Він також заявляв, що через проблеми зі здоров’ям не зможе перебувати під арештом. «Я хвора людина: у мене діабет та інвалідність другої групи, я переніс два інфаркти. Я просто помру там, якщо сидітиму в задушливій камері», – заявляв Надєждін у суді.

Після рішення суду йому призначили штраф. Сам політик заявляв, що статус «іноагента» та адміністративна справа фактично закрили для нього можливість брати участь у виборах.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що президент Росії Володимир Путін підписав указ про призначення виборів депутатів Державної думи нового скликання. Голосування заплановане на 20 вересня 2026 року.

До нового складу Держдуми мають обрати 450 депутатів: 225 мандатів розподілять за партійними списками, ще 225 депутатів обиратимуть в одномандатних округах. Російська влада також заявляла про можливість проведення триденного голосування – із 18 до 20 вересня 2026 року.

Крім того, Кремль планує вперше провести вибори до Держдуми на тимчасово окупованих територіях України – у захоплених частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Борис Надєждін раніше заявляв про намір брати участь у виборах до Держдуми, однак після внесення його до реєстру «іноземних агентів» та адміністративної справи через публікацію, яку російська влада трактувала як «екстремістську символіку», політик заявив, що ці рішення фактично закрили йому шлях до виборчої кампанії.