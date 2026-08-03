Польські МіГ-29 спровокували політичний скандал у Болгарії

Намір придбати радянські винищувачі викликав хвилю критики на адресу міністра оборони

Плани болгарського уряду придбати в Польщі винищувачі МіГ-29 та запчастини до них стали причиною гострої політичної суперечки. Під шквал критики потрапив міністр оборони Дімітар Стоянов. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BTA.

Із критикою намірів Міністерства оборони виступив депутат від коаліції «Демократична Болгарія» Івайло Мірчев. На його думку, країна має інвестувати у сучасні літаки стандартів НАТО, а не купувати радянські винищувачі.

«У той час, коли Болгарія має переозброюватися західною технікою, стало відомо, що ми просимо продати нам польські МіГ-29», – заявив політик.

Мірчев також наголосив, що Болгарія не повинна перетворюватися на «кладовище радянської авіації», нагадавши, що більшість країн-членів НАТО вже відмовляються від експлуатації літаків МіГ-29.

До критики міністра оборони долучилася й молодіжна організація «Так, Болгарія». На знак протесту її представники припаркували біля будівлі Міністерства оборони старий автомобіль «Москвич».

Учасники акції пояснили, що таким чином хотіли висміяти, на їхню думку, прихильність міністра до техніки радянських часів. Представник організації Тодор Петров заявив, що рішення про купівлю МіГ-29 є необґрунтованим, а Болгарія не повинна перетворюватися на «звалище» старої російської військової техніки. Суперечка виникла на тлі модернізації болгарських Повітряних сил та поступового переходу країни на західне озброєння.

Нагадаємо, Україна вже тривалий час веде переговори з Польщею щодо передачі винищувачів МіГ-29 для потреб Збройних сил. Водночас останнім часом стало відомо, що інтерес до цих літаків виявила й Болгарія. Раніше також повідомлялося, що у Варшаві розглядали варіант списання польських МіГ-29 замість їх передачі Україні.