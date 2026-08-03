Зеленський окреслив термін, до якого Україна планує завершити війну

Президент заявив, що найближчі місяці можуть стати вирішальними

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна докладе максимум зусиль, аби завершити війну з Росією ще до початку зими. Водночас глава держави наголосив, що Кремль не відмовився від планів продовжувати агресію та готує нову хвилю мобілізації. Про це президент заявив під час наради з послами, передає кореспондент «Главкома».

Під час наради з керівниками закордонних дипломатичних установ Зеленський окреслив головні завдання української дипломатії на найближчий період. За його словами, одним із ключових пріоритетів є максимальна координація роботи з міжнародними партнерами для посилення тиску на Росію.

Президент зазначив, що сьогодні неможливо точно передбачити, коли дадуть результат дипломатичні зусилля, санкційний тиск, далекобійні удари та інші дії Сил оборони. Водночас, за його словами, сукупний ефект цих заходів має змусити Росію погодитися на припинення війни.

«Ми маємо зробити все, щоб ця війна завершилася ще до початку зими», – наголосив Зеленський.

Глава держави також повідомив, що Росія готує нову мобілізацію та планує нові удари по Україні. Саме тому Київ продовжує зміцнювати міжнародну коаліцію підтримки та працює над посиленням політичного, економічного й санкційного тиску на державу-агресора.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що Росія може провести нову масштабну мобілізацію. За оцінками української сторони, Кремль планує призвати до 500 тис. осіб, а приховані мобілізаційні заходи можуть розпочатися після виборів до Державної думи РФ.