Путін відправив свою яхту в Арктику через загрозу українських дронів

Судно супроводжують два військові кораблі РФ, а маршрут відстежують у НАТО

Суперяхта Graceful, яку пов'язують з Путіним, залишила європейські води й прямує до російського порту Мурманськ в Арктиці через загрозу атаки українських дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на британське видання The Telegraph.

За даними супутникових знімків і морської розвідки, які проаналізувало видання, 82-метрова яхта вартістю майже £100 мільйонів (приблизно $133,5 млн) рухається вздовж узбережжя Норвегії у супроводі двох кораблів Військово-морського флоту Росії – есмінця «Сєвєроморськ» і патрульно-рятувального судна «Воєвода». На палубі яхти помітили спеціальні сітки для захисту від безпілотників.

Маршрут конвою відстежують і сили НАТО, а коли яхта проходила Балтійським морем, її супроводжували військові кораблі Німеччини й Данії. Джон Форман, який до 2022 року був військовим аташе Британії в Москві, пояснив переміщення судна побоюваннями Кремля на тлі українських ударів по військово-морській базі в Кронштадті у червні. «Вони не хочуть ризикувати. Відводять яхту подалі від українців після того, як ті розгромили Кронштадт», – сказав Форман.

Супутникові знімки показують, що після ударів база в Кронштадті помітно спорожніла: у червні 2025 року там налічувалося щонайменше на дев'ять кораблів більше, ніж на нових знімках. Експертка з військово-морських сил Емма Солсбері зауважила, що масштаб охорони свідчить про надмірну обережність Кремля – Путін нібито не хоче ризикувати ані перехопленням яхти кораблями НАТО, ані її потопленням українцями, оскільки це стало б для нього піар-катастрофою.

Яхта Graceful востаннє з'являлася на радарах ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну: за 17 днів до початку війни її перевели з верфі Blohm & Voss у німецькому Гамбурзі до російського Калінінграда. Після запровадження американських санкцій судно перейменували на «Косатку». Відтоді воно майже чотири роки не з'являлося у відкритих системах відстеження – аж поки минулого тижня система автоматичної ідентифікації суден не зафіксувала його рух через Данську протоку. Після виходу в Північне море сигнал знову вимкнули.

На борту суперяхти є басейни з морською і прісною водою, гелікоптерний майданчик, спортзал і системи захищеного урядового зв'язку. За інформацією уряду США, Путін неодноразово користувався цією яхтою – зокрема, у 2021 році під час подорожі Чорним морем разом із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Graceful стала вже другою розкішною яхтою, пов'язаною з Путіним, яка тікає з європейських вод. У червні 71-метрова яхта Victoria вийшла з Краснодарського краю в Чорному морі й попрямувала до турецького курорту Бодрум; за морськими документами, її власником є компанія, пов'язана з бізнесменом Геннадієм Тимченком – давнім соратником і другом Путіна.

Нагадаємо, п'ять днів тому «Главком» уже писав, як яхта Путіна з'явилася біля берегів Данії – тоді за пересуванням судна стежили військові Данії та Німеччини. Подібна атака на кораблі РФ у листопаді минулого року вразила фрегати класу «Гепард» «Татарстан» і «Дагестан» та кілька малих ракетних кораблів у Каспійському морі – майже за 1600 кілометрів від України. Після цих ударів Кремль дійшов висновку, що система протиповітряної оборони РФ більше не гарантує захисту навіть у віддалених районах.