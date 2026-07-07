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Ще одна країна приєдналася до Drone Deal

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Ще одна країна приєдналася до Drone Deal
Данія стала дев'ятою країною, яка долучилася до української ініціативи Drone Dea
фото: Офіс президента

7 липня Україна уклала три угоди Drone Deal

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен підписали угоду у форматі Drone Deal. Про це глава держави повідомив у соцмережах, пише «Главком».

Данія стала дев'ятою країною, яка долучилася до української ініціативи Drone Deal. Лише 7 липня Україна уклала три такі угоди. Наразі переговори щодо приєднання до формату тривають ще майже з 20 державами.

За словами Зеленського, Drone Deal відкриває нові можливості для спільного оборонного виробництва, обміну технологіями та експертизою, а також забезпечує прозорі механізми експорту озброєння.

Drone Deal – це багаторічна програма співпраці між Україною і тією чи іншою країною, що спрямована на експертизу й допомогу в захисті від масованих атак на критичну, цивільну інфраструктуру.

«Це вже дев'ята така угода для України, і важливо, що все більше партнерів приєднується до цього формату, який відкриває більше можливостей для спільного оборонного виробництва, обміну експертизою, прозорості в експорті зброї. Разом будуємо нову архітектуру безпеки», – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що саме з Данією Україна розпочала співвиробництво озброєння за так званою данською моделлю. Тепер Данія також отримає доступ до українського експорту зброї, перевіреної в умовах війни.

Під час зустрічі сторони також обговорили зміцнення української протиповітряної оборони, прискорення постачання ракет для систем Patriot та розвиток європейської антибалістичної системи. Президент подякував Данії за постійну військову та фінансову підтримку України, а також за внески до програми PURL.

Раніше Володимир Зеленський повідомив про підписання з Естонією та Нідерландами повноцінної угоди про співпрацю у сфері безпілотних технологій Drone Deal. 

Як раніше повідомлялось, протягом наступних шести місяців Україна та Європейський Союз можуть досягти реального прогресу в реалізації ініціативи Drone Deal, запропонованої Києвом.

У червні цього року президент України Володимир Зеленський в Естонії підписав угоду з прем’єр-міністром Латвії Андрісом Кулбергсом Drone Deal.

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Теги: Данія Володимир Зеленський Європейський Союз

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