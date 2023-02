«Де свині зі свастиками?». Кислиця різко відреагував на заяву музиканта Pink Floyd на Радбезі ООН

Вотерс заявив, що російське вторгнення в Україну не було неспровокованим

Співзасновник рок-гурту Pink Floyd, британський музикант Роджер Вотерс по відеозв’язку на Раді безпеки ООН заявив, що вторгнення Росії в Україну «не було неспровокованим», чим викликав різку критику з боку посла України в ООН Сергія Кислиці. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Посол РФ в ООН запросив 79-річного Вотерса виступити на засіданні Ради безпеки, щоб обговорити постачання зброї Україні. Раніше його вже критикували через позицію щодо війни та заяви про те, що Захід має припинити постачання зброї Києву.

Вотерс заявив на Раді безпеки, що вторгнення в Україну було незаконним, і засудив його, але натякнув, що в цьому також винен Київ. «Російське вторгнення в Україну не було неспровокованим. Тому я також засуджую провокаторів найрішучішим чином», – сказав він.

«Єдиний розумний курс дій сьогодні – закликати до негайного припинення вогню в Україні», – додав Вотерс.

Посол України в ООН Сергій Кислиця у відповідь згадав слова однієї з найвідоміших пісень Pink Floyd – Another Brick in the Wall.

«Як сумно його колишнім шанувальникам бачити, як він (Вотерс – ред.) погоджується на роль просто цеглини в стіні російської дезінформації та пропаганди», – сказав Кислиця.

Посол також згадав гігантську надувну рожеву свиню, яка фігурувала на багатьох концертах рок-гурту. Кислиця сказав, що здивований тим, що Вотерс не зробив так, аби ця свиня плавала в залі Ради безпеки ООН. «Що це могло бути цього разу, містере Вотерс? Свині зі свастиками та серпом і молотом?», – спитав Кислиця.

Заступник посла США в ООН Річард Міллз визнав здобутки Вотерса як музиканта, але сказав, що він не компетентний говорити про контроль над озброєннями чи європейську безпеку.

Посол Албанії в ООН Феріт Ходжа сказав, що Вотерсу «пощастило опинитися в Нью-Йорку», де він міг висловити свою думку, «зокрема про російську агресію та про те, наскільки це неправильно». За його словами, якби він був у Росії, «за те, що він сказав, він міг би вже бути під арештом».

Нагадаємо, у вересні 2022 року Роджер Вотерс написав відкритий лист першій леді України Олені Зеленській. У ньому він закликав українську сторону відмовитися від постачання зброї з Вашингтона, оскільки, на думку музиканта, саме тому в нашій країні продовжується війна.

Пізніше польське місто Краків оголосило його персоною нон-грата, і концерти Вотерса там були скасовані.