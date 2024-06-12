Трамп чи Байден? Опитування показало кому в світі довіряють більше

Жителі 24 країн довіряють Байдену більше, ніж Трампу

У світі значно більше довіряють Байдену, ніж Трампу. Про це свідчать дані дослідницького центру Pew Research Center.

Опитування було проведене з 5 січня до 21 травня, в якому взяли участь 40 566 осіб із 34 країн світу. Воно показало, що довіри до Байдена в питаннях міжнародних відносин становить 43% у порівнянні з 28% для Трампа.

Жителі 24 країн довіряють Байдену більше, ніж Трампу, колишній президент США лідирує в Угорщині та Тунісі, але в решті восьми країнах істотної різниці в рейтингах між Байденом і Трампом немає. Обидва лідери мають найвищі рейтинги схвалення на Філіппінах, Байден – 77%, а Трамп – 68%.

Дослідження свідчить, що рейтинги Байдена погіршилися порівняно з 2023 роком. У 14 з 21 країни президент США отримав нижчі оцінки цього року порівняно з минулим роком.

Дані дослідницького центру показують, що падіння рейтингу Байдена частково пов'язане з війною Ізраїлю і ХАМАС у Газі. У 34 країнах медіанний рівень несхвалення дій Байдена щодо війни склав 57%.

Дослідження свідчить, що у всіх опитаних країнах близько чотирьох із десяти респондентів вважають, що, хоча США колись були прикладом демократії у світовому масштабі, тепер це вже не так.

Нагадаємо, що експрезидент США Дональд Трамп, після обвинувального вироку, за добу залучив $52,8 млн. Передвиборчий штаб зазначає, що йому вдалося побити свій рекорд зі збору коштів.