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Трамп позловтішався над провалом Байдена на дебатах

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Трамп позловтішався над провалом Байдена на дебатах
Виступ Байдена на дебатах із Трампом напередодні в Демократичній партії сприйняли переважно негативно
скріншот онлайн-трансляції дебатів Байдена і Трампа

Перед багатотисячним натовпом своїх прихильників Трамп назвав 81-річного Байдена корумпованим і некомпетентним

На передвиборчому мітингу у Вірджинії кандидат у президенти США Дональд Трамп зловтішно прокоментував провал свого опонента, чинного американського лідера Джо Байдена, на дебатах. Про це повідомляє CBS News.

Зокрема, перед багатотисячним натовпом своїх прихильників Трамп назвав 81-річного Байдена корумпованим і некомпетентним. Мовляв, справа далеко не у його віці. 

«Хто-небудь вчора ввечері дивився щось, що називається дебатами? Ми здобули велику перемогу над людиною, яка дійсно прагне знищити нашу країну», – прокоментував Трамп.

Також він висловився про те, що, мовляв, Байден провів тиждень, «відпочиваючи, працюючи і навчаючись» у Кемп-Девіді. Як повідомляли ЗМІ, чинний президент провів чимало часу за підготовкою до дебатів із Трампом.

«Він отримав правила дебатів, які хотів. Він отримав дату, яку хотів. Він отримав мережу, яку хотів (CNN – ред.). Жоден відпочинок або підтасовки не допомогли йому захистити свій жахливий послужний список», – вважає Трамп.

Нагадаємо, що дві третини глядачів, які спостерігали за теледебатами президента США Джо Байдена та його попередника Дональда Трампа, віддали перемогу за підсумками виступу республіканцю.

До слова, Байден на передвиборчому заході в Північній Кароліні вперше прокоментував закиди в поганому виступі на президентських дебатах із Трампом, частково визнавши критику у свій бік. 

Як повідомлялося, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах. Зокрема, насторожили його регулярні обмовки, слабкий голос та нездатність виразно подати позицію його партії з ключових питань, пише видання посилаючись на високопоставленого представника штабу Байдена.

Однак згодом стало відомо, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден не вибуватиме з передвиборчих перегонів на пост глави США після дебатів із його суперником Дональдом Трампом.

До слова, президент США Джо Байден у ході дебатів сім разів виголосив прізвище російського диктатора Володимира Путіна, підрахували журналісти. Такий самий показник зафіксовано за підсумком виступу його попередника Дональда Трампа. Плюс до цього мільярдер 16 разів згадав Росію під час виступу. Чинний глава Штатів жодного разу не згадав у промові назву країни-агресора.

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Теги: Дональд Трамп Джозеф Байден вибори у США дебати

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