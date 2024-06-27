Китай виявив прилад-шпигун у Південно-Китайському морі

Китай перехопив детектор підводних човнів, скинутий американськими військовими у Південно-Китайському морі

Влада КНР перехопила американський детектор підводних човнів, пише китайське видання Boxun. Зазначається, що його скинули літаком у Південно-Китайському морі.

Як пише видання, нещодавно китайська сторона виявила, що військові літаки США кружляли над Південно-Китайським морем і постійно скидали «непізнані об’єкти». Китай провів операцію з їхнього вилову і виявив об'єкт – обладнання виробництва компанії Ultra Electronics.

Експерт з морської стратегії з Китайського інституту сучасних міжнародних відносин Ян Сяо каже, що відповідне електронне обладнання «може використовуватися для виявлення сигналів від китайських підводних човнів, а також може проводити конфронтацію сигналів з підводними човнами».

До цього офіційний представник Міністерства оборони Китаю У Цянь заявив, що розміщення американського ракетно-зенітного комплексу середньої дальності MRC Typhon на Філіппінах загрожує величезними військовими ризиками в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. За його словами, дії Сполучених Штатів мали серйозний вплив на структуру безпеки в регіоні.

До слова, США та Китай вперше за п'ять років відновили напівофіційні переговори щодо ядерних озброєнь, передає агентство Reuters з посиланням на учасників американської делегації. Дводенні консультації проходили у березні у конференцзалі одного з готелів у Шанхаї. Представники Пекіна заявили, що не вдаватимуться до погроз застосувати ядерну зброю через ситуацію навколо Тайваню.