Стало відомо, чому Байден може знятися з президентських виборів

Оточення Байдена вважає, що у разі продовження участі у виборчих перегонах у нього є більше шансів перемогти, аніж у віцепрезидента Камали Гаррі

Сім'я та найближче оточення президента Джо Байдена можуть підштовхнути його знятися з президентських виборів. Про це йдеться у публікації Axios.

«Єдиний спосіб, у який Байден відійде вбік, попри його провал у дебатах, – якщо та сама невеличка група пожиттєвих прихильників, що сприяли його балотуванню, раптово вирішить, що настав час йому оголосити про свій відхід», – пише видання.

Axios зауважує, що тими, хто підштовхне Байдена знятися з президентських виборів, можуть бути: Джилл Байден, молодша сестра президента Валері Байден та Тед Кауфман – давній друг та постійний радник президента США. До того ж на його рішення впливає невелика група радників Білого дому.

«Цей «кухонний кабінет», що існує десятиліттями, діє як велика сім'я та рада старійшин. Тільки ці союзники мають вплив на великі й малі рішення в житті та президентстві Байдена», – йдеться у матеріалі.

Axios зазначає, що оточення Байдена вважає, що у разі продовження участі у виборчих перегонах у нього є більше шансів перемогти, аніж у віцепрезидента Камали Гарріс, яку деякі голоси в США пропонують висунути замість Байдена.

«Ці союзники потай вважають, що Гарріс буде важко привернути на свій бік поміркованих виборців, які вагаються, і це підвищить шанси Дональда Трампа», – пише видання.

Нагадаємо, що дві третини глядачів, які спостерігали за теледебатами президента США Джо Байдена та його попередника Дональда Трампа, віддали перемогу за підсумками виступу республіканцю.

До слова, Байден на передвиборчому заході в Північній Кароліні вперше прокоментував закиди в поганому виступі на президентських дебатах із Трампом, частково визнавши критику у свій бік. Тим часом Трамп зловтішно прокоментував провал свого опонента.

Як повідомлялося, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах. Зокрема, насторожили його регулярні обмовки, слабкий голос та нездатність виразно подати позицію його партії з ключових питань, пише видання посилаючись на високопоставленого представника штабу Байдена.

Однак згодом стало відомо, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден не вибуватиме з передвиборчих перегонів на пост глави США після дебатів із його суперником Дональдом Трампом.

До слова, президент США Джо Байден у ході дебатів сім разів виголосив прізвище російського диктатора Володимира Путіна, підрахували журналісти. Такий самий показник зафіксовано за підсумком виступу його попередника Дональда Трампа. Плюс до цього мільярдер 16 разів згадав Росію під час виступу. Чинний глава Штатів жодного разу не згадав у промові назву країни-агресора.