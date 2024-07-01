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«Я провів не чудову ніч»: Байден закликав спонсорів не лишати його після невдалих дебатів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Я провів не чудову ніч»: Байден закликав спонсорів не лишати його після невдалих дебатів
Перші дебати між Джо Байденом та Дональдом Трампом відбулися у четвер, 27 червня
фото: CNN

ЗМІ: Невдалі дебати можуть мати наслідки, які не дозволять Байдену збирати заплановану суму грошей

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що він розуміє занепокоєння, які виникли після дебатів з суперником за крісло президента Дональдом Трампом, однак просить спонсорів своєї передвиборчої кампанії не відмовлятися від його подальшої підтримки. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що в маєтку американського мільярдера та менеджера хедж-фонду Баррі Розенштейна відбувся захід, на якому збирали гроші для підтримки Джо Байдена.

«Я розумію стурбованість дебатами. Я розумію. Я провів не чудову ніч», – сказав очільник Білого дому перед гостями. Він також заявив, що не висував би свою кандидатуру, якби не був впевнений у перемозі.

Видання пише, що невдалі дебати можуть мати наслідки, які не дозволять Байдену збирати заплановану суму грошей, оскільки багато спонсорів можуть підтримати його противника Трампа. Однак у штабі Байдена не вважають ці побоювання серйозними, заявивши, що змогли зібрати $27 млн між днем ​​дебатів і вечором п’ятниці.

Нагадаємо, що перші дебати між Джо Байденом та Дональдом Трампом відбулися у четвер, 27 червня.

Нагадаємо, що дві третини глядачів, які спостерігали за теледебатами президента США Джо Байдена та його попередника Дональда Трампа, віддали перемогу за підсумками виступу республіканцю.

До слова, Байден на передвиборчому заході в Північній Кароліні вперше прокоментував закиди в поганому виступі на президентських дебатах із Трампом, частково визнавши критику у свій бік. Тим часом Трамп зловтішно прокоментував провал свого опонента.

Як повідомлялося, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах. Зокрема, насторожили його регулярні обмовки, слабкий голос та нездатність виразно подати позицію його партії з ключових питань, пише видання посилаючись на високопоставленого представника штабу Байдена.

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Теги: вибори у США Джозеф Байден дебати гроші

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