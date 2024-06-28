Головна Світ Політика
search button user button menu button

Байден продовжить участь у президентських перегонах, попри результати дебатів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Байден продовжить участь у президентських перегонах, попри результати дебатів
Дві третини глядачів дебатів віддали перемогу Трампу
фото з відкритих джерел

Байден після дебатів не захотів особисто відповідати, чи повинен він відмовитися від участі у виборах

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден не вибуватиме з передвиборчих перегонів на пост глави США після дебатів із його суперником Дональдом Трампом. Про це сказав речник кампанії Байдена Сет Шустер, пише The Hill.

Зокрема, Байден після дебатів не захотів особисто відповідати, чи повинен він відмовитися від участі у виборах.

«Ні. Важко дебатувати з брехуном. New York Times зазначила, що він (Дональд Трамп – «Главком») збрехав 26 разів», – сказав тоді Байден.

Нагадаємо, дві третини глядачів, які спостерігали за теледебатами президента США Джо Байдена та його попередника Дональда Трампа, віддали перемогу за підсумками виступу республіканцю.

Як повідомлялося, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах. Зокрема, насторожили його регулярні обмовки, слабкий голос та нездатність виразно подати позицію його партії з ключових питань, пише видання посилаючись на високопоставленого представника штабу Байдена.

До слова, президент США Джо Байден у ході дебатів сім разів виголосив прізвище російського диктатора Володимира Путіна, підрахували журналісти. Такий самий показник зафіксовано за підсумком виступу його попередника Дональда Трампа. Плюс до цього мільярдер 16 разів згадав Росію під час виступу. Чинний глава Штатів жодного разу не згадав у промові назву країни-агресора.

Читайте також: Він приведе нас до III Світової війни – Байден на теледебатах про Трампа
Теги: Дональд Трамп Джозеф Байден вибори у США США дебати президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський провів на Донеччині нараду щодо безпеки та підтримки людей
«Здивований». Зеленський на Донбасі розповів, чого розлютився на деяких урядовців
26 червня, 10:41
Остін обговорив з Білоусовим війну РФ проти України
Уперше очільник Пентагону провів розмову з новим міністром оборони РФ
26 червня, 01:04
Пірс зазнав низку невдач зокрема через погоду та високі хвилі
Американський тимчасовий причал на узбережжі Гази провалив свою місію – NYT
20 червня, 09:33
Зеленський заявив, що після завершення першого Саміту миру минуть «місяці, а не роки» до проведення наступного
Зеленський анонсував другий Саміт миру: коли він може відбутися
16 червня, 16:22
Зеленський пояснив, що на першому саміті потрібно домовитися, у який спосіб співпрацюватимуть держави для досягнення миру
Зеленський: На другому Саміті миру можна зафіксувати реальний кінець війни
15 червня, 19:57
53-річний Хантер Байден придбав револьвер Colt Cobra 38SPL за допомогою фальшивих документів
Хантера Байдена визнано винним у справі про незаконне зберігання зброї
11 червня, 19:54
Швеція прийматиме мирний саміт по Україні
Чого очікувати від Глобального саміту миру: прогноз Reuters
6 червня, 10:17
США видали росіянам рекордну кількість грін-карт
США видали більше грін-карт росіянам, аніж українцям: статистика
31 травня, 09:55
Новим власником літака Трампа став будівельний магнат Мердад Моайєді
Трампу довелось продати свій літак через великі борги
29 травня, 09:41

Політика

Постачання винищувачів F-16 для України: начальник генштабу Бельгії назвав умову
Постачання винищувачів F-16 для України: начальник генштабу Бельгії назвав умову
Байден продовжить участь у президентських перегонах, попри результати дебатів
Байден продовжить участь у президентських перегонах, попри результати дебатів
Прем'єр Бельгії звернувся до Орбана з несподіваною заявою
Прем'єр Бельгії звернувся до Орбана з несподіваною заявою
Скандал у МЗС Німеччини: підлеглі Бербок отримали підозру у масштабному шахрайстві
Скандал у МЗС Німеччини: підлеглі Бербок отримали підозру у масштабному шахрайстві
Фінляндія виділила Україні засекречену військову допомогу
Фінляндія виділила Україні засекречену військову допомогу
Путін осоромився із подарунком Кім Чен Ину: нове розслідування
Путін осоромився із подарунком Кім Чен Ину: нове розслідування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Байден проти Трампа: американці назвали переможця дебатів
25K
Оновлений рейтинг армій світу Global Firepower: що змінилося у 2024 році
9220
День Конституції України 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
5423
Втрати ворога станом на 28 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
4982
Сирський у День Конституції звернувся до українців із проханням
4472
США та Ізраїль домовляються про передачу Україні восьми ППО Patriot

Новини

Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
Сьогодні, 18:25
Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
Сьогодні, 13:18
Інститут серця отримав від Дениса Парамонова та SMK Group обладнання на 5 млн грн
Сьогодні, 13:09
Атака дронами і з гранатометів: на Сумщині зафіксовано 17 вибухів
Сьогодні, 09:20
Ворожа авіація завдала удару по прифронтовому Невському на Луганщині
Сьогодні, 08:50
Німеччина у 2025 році продовжить тренування українських військових: деталі
Сьогодні, 07:49

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua