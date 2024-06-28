Байден продовжить участь у президентських перегонах, попри результати дебатів

Байден після дебатів не захотів особисто відповідати, чи повинен він відмовитися від участі у виборах

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден не вибуватиме з передвиборчих перегонів на пост глави США після дебатів із його суперником Дональдом Трампом. Про це сказав речник кампанії Байдена Сет Шустер, пише The Hill.

Зокрема, Байден після дебатів не захотів особисто відповідати, чи повинен він відмовитися від участі у виборах.

«Ні. Важко дебатувати з брехуном. New York Times зазначила, що він (Дональд Трамп – «Главком») збрехав 26 разів», – сказав тоді Байден.

Нагадаємо, дві третини глядачів, які спостерігали за теледебатами президента США Джо Байдена та його попередника Дональда Трампа, віддали перемогу за підсумками виступу республіканцю.

Як повідомлялося, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах. Зокрема, насторожили його регулярні обмовки, слабкий голос та нездатність виразно подати позицію його партії з ключових питань, пише видання посилаючись на високопоставленого представника штабу Байдена.

До слова, президент США Джо Байден у ході дебатів сім разів виголосив прізвище російського диктатора Володимира Путіна, підрахували журналісти. Такий самий показник зафіксовано за підсумком виступу його попередника Дональда Трампа. Плюс до цього мільярдер 16 разів згадав Росію під час виступу. Чинний глава Штатів жодного разу не згадав у промові назву країни-агресора.