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Демократи розглядають варіант замінити Байдена іншим кандидатом – New York Times

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Демократи розглядають варіант замінити Байдена іншим кандидатом – New York Times
У США пройшли президентські дебати між двома кандидатами: Джо Байденом та Дональдом Трампом
фото: з відкритих джерел

Однопартійців насторожили регулярні обмовки, слабкий голос та нездатність виразно подати позицію Байдена

Після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США  заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах. Про це пише New York Times.

Журналісти видання висувають припущення, що головною проблемою був «непереконливий виступ Байдена».

Зокрема, насторожили його регулярні обмовки, слабкий голос та нездатність виразно подати позицію його партії з ключових питань, пише видання посилаючись на високопоставленого представника штабу Байдена.

«Партії існують для того, щоб перемагати. Людина, яка була на сцені з Трампом, не може перемогти. Страх перед Трампом придушував критику Байдена. Тепер цей же страх підживлюватиме заклики до його зняття як кандидата», – йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, 27 червня у США відбулися дебати між Трампом та Байденом. Під час яких ексочільник США заявив,  що Україна не виграє війну проти Росії.

На думку колишньої директорки з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд виступ чинного президента був не вдалим. Вона вважає, що Байден не зміг довести, що в нього достатньо енергії та витривалості для ще одного президентського терміну.

Можливість зміни Байдена іншим кандидатом від Демократичної партії також активно обговорювалася представниками демократів у вечірніх етерах провідних американських телеканалів. 

Трамп під час президентських дебатів висловився про війну в Україні.

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Теги: Джозеф Байден США вибори у США

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