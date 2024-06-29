Журнал Time помістив Байдена на символічну обкладинку

За даними ЗМІ, навіть найближчі союзники президента США визнали катастрофою дебати з Трампом

Американський журнал Time помістив на обкладинку свого наступного випуску президента США Джо Байдена, який крокує на червоному тлі. А зверху над ним виднієтья слово Panic («Паніка»).

«Усе похмуро. Демократи в паніці через виступ Джо Байдена на дебатах», – підписав Time свою обкладинку в соцмережі Х.

У матеріалі журналу мовиться, що на президентських дебатах, які пройшли в ніч проти 28 червня, Байден мав вигляд «такого самого 81-річного дідуся, яким він і є», говорячи хриплим голосом, «наводячи нерозбірливі аргументи і часто тупо дивлячись із роззявленим ротом, поки Трамп кидав одну словесну атаку за іншою».

За даними видання, навіть найближчі союзники президента визнали катастрофою дебати з Трампом.

«Паніка – не надто сильне слово, щоб описати настрої, які охопили Демократичну партію від верху до низу в міру того, як розгорталися дебати», – сказав один із учасників збору коштів від демократів.

Майже одразу після дебатів партія замислилася над тим, чи можна і яким чином переконати Байдена відмовитися від участі «на благо партії, нації та самого кандидата», пише Time. Водночас зазначається, що вихід Байдена з перегонів означав би хаос у Демократичній партії, якого не було з 1968 року. Замість нього кандидатом могла б стати віцепрезидентка Камала Гарріс, але її рейтинг схвалення низький, зауважують журналісти.

Крім неї, відомі претенденти — це губернатори Гретхен Вітмер із Мічигану, Гевін Ньюсом із Каліфорнії та Дж. Б. Прітцкер з Іллінойсу. Однак усіх їх розглядали як імовірних кандидатів для заміни Байдена на виборах 2028 року.

Нагадаємо, що дві третини глядачів, які спостерігали за теледебатами президента США Джо Байдена та його попередника Дональда Трампа, віддали перемогу за підсумками виступу республіканцю.

До слова, Байден на передвиборчому заході в Північній Кароліні вперше прокоментував закиди в поганому виступі на президентських дебатах із Трампом, частково визнавши критику у свій бік. Тим часом Трамп зловтішно прокоментував провал свого опонента.

Як повідомлялося, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах. Зокрема, насторожили його регулярні обмовки, слабкий голос та нездатність виразно подати позицію його партії з ключових питань, пише видання посилаючись на високопоставленого представника штабу Байдена.

Однак згодом стало відомо, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден не вибуватиме з передвиборчих перегонів на пост глави США після дебатів із його суперником Дональдом Трампом.

До слова, президент США Джо Байден у ході дебатів сім разів виголосив прізвище російського диктатора Володимира Путіна, підрахували журналісти. Такий самий показник зафіксовано за підсумком виступу його попередника Дональда Трампа. Плюс до цього мільярдер 16 разів згадав Росію під час виступу. Чинний глава Штатів жодного разу не згадав у промові назву країни-агресора.