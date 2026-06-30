Делегація Конгресу США приїхала до України

У США побачили перспективи для великого бізнесу в Україні

Американські сенатори відвідали Одесу та заявили про нові можливості для інвестицій і розвитку співпраці з Україною

Двопартійна делегація сенаторів Конгресу США прибула до України з робочим візитом. Під час перебування в Одесі американські законодавці обговорили підтримку України, перспективи інвестицій та розширення економічної співпраці між двома державами. Про це повідомляє «Главком».

До складу делегації увійшли сенатор-демократ від штату Вірджинія Тім Кейн, а також сенатори-республіканці від Північної Кароліни Тед Бадд і від Оклахоми Марквейн Маллін. Під час пресконференції Тім Кейн наголосив, що американська підтримка України не обмежується лише військовою допомогою.

«Ми чули від наших українських друзів, наскільки важливими були інвестиції США в роботу, яку Україна змогла виконати для свого захисту. Ми тут говоримо не лише про оборону», – зазначив сенатор.

За його словами, під час візиту він також зустрівся з представниками американських компаній, які продовжують працювати в Україні попри повномасштабну війну. Під час переговорів сторони обговорили виклики, з якими стикається бізнес, а також умови для подальшого розширення присутності американських інвесторів.

Сенатори наголосили, що Україна має значний потенціал для залучення капіталу зі США. Йдеться, зокрема, про проєкти у сфері видобутку корисних копалин, розвитку енергетики та альтернативних джерел енергії.

Американські законодавці висловили переконання, що після завершення війни економічне партнерство між Україною та США може суттєво розширитися, а американський бізнес відіграватиме важливу роль у відновленні країни.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса нещодавно провів зустріч із новим військовим аташе США в Україні, бригадним генералом Алленом Пеппером. Під час переговорів сторони обговорили безпекову ситуацію, актуальні потреби Сил оборони України та подальшу координацію двосторонньої співпраці.