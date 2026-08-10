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У Німеччині знову зафіксували дрони над військовою базою

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У Німеччині знову зафіксували дрони над військовою базою
Німецькі депутати звинуватили у причетності Росію, яка веде війну проти України
фото ілюстративне

Міністр внутрішніх справ Німеччини заявив, що країна щодня стає мішенню «гібридної війни»

Над військовою базою на заході Німеччини знову помітили два безпілотники – це сталося через кілька днів після того, як в аеропорту Лейпцига поблизу українських літаків Ан-124 «Руслан» виявили дрон з вибухівкою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Новий проліт дронів над базою в Мехерніху

База, над якою зафіксували безпілотники, розташована в місті Мехерніх на території землі Північний Рейн-Вестфалія неподалік від Бонна. За даними Die Welt, там зберігаються компоненти для американських систем протиповітряної оборони Patriot.

Пресслужба Бундесверу повідомила, що два дрони помітили пізно ввечері в четвер, після чого на місце направили співробітників військової поліції, а справу передали місцевим правоохоронцям. Це вже другий випадок фіксації безпілотників над цим об'єктом за останній тиждень – раніше охорона бази зафіксувала одразу шість прольотів дронів протягом ночі.

У Німеччині знову зафіксували дрони над військовою базою фото 1
скриншот із відео: Welt TV

Хвиля дронових інцидентів

У ніч на 5 серпня в аеропорту Лейпциг/Галле поблизу українських вантажних літаків Ан-124 «Руслан» виявили дрон з прикріпленим детонатором та невідомою речовиною – як з'ясувалося пізніше, детонатор виявився несправним, тому вибуху не сталося.

Після цього інциденту деякі німецькі депутати звинуватили у причетності Росію, яка веде війну проти України з моменту вторгнення в 2022 році. Посольство Росії в Берліні у п'ятницю назвало інцидент у Лейпцигу «сфабрикованою провокацією», заявивши, що це черговий приклад безпідставних звинувачень на адресу Москви.

«Ми не у стані війни, але щодня є мішенню»

Системи протиповітряної оборони, насамперед Patriot, мають вирішальне значення для здатності України перехоплювати російські балістичні ракети. Цього тижня президент Володимир Зеленський звернувся до союзників з проханням про додаткові поставки ракет-перехоплювачів.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявив у неділю виданню Bild am Sonntag, що іноземні держави намагаються політично й соціально підкорити Німеччину, розпалюючи страх у суспільстві. Конкретних країн міністр не назвав.

«Ми не перебуваємо у стані війни, але щодня стаємо мішенню в гібридній війні. Шпигунство, саботаж, кібератаки чи таємні операції іноземних держав, спрямовані на дестабілізацію Німеччини або завдання прямої шкоди, – це постійна реальність», – сказав Добріндт.

Німеччина подвоїть кількість фахівців з протидії дронам

За інформацією Bild з посиланням на урядові джерела, міністерство Добріндта планує подвоїти федеральну команду фахівців з протидії дронам – із 150 до 300 осіб, а мережу відповідних баз розширити із чотирьох до восьми.

Нагадаємо, дрони над базою в Мехерніху вперше зафіксували в ніч на 8 серпня – тоді охорона об'єкта нарахувала шість прольотів безпілотників. Стосовно самого інциденту в Лейпцигу МВС Німеччини пізніше спростувало інформацію про те, що український Ан-124, поблизу якого знайшли дрон, перевозив боєприпаси.

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Теги: аеропорт аеродром дрон охорона боєприпаси Володимир Зеленський міністр літак Німеччина

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