У Німеччині знову зафіксували дрони над військовою базою

Німецькі депутати звинуватили у причетності Росію, яка веде війну проти України

Міністр внутрішніх справ Німеччини заявив, що країна щодня стає мішенню «гібридної війни»

Над військовою базою на заході Німеччини знову помітили два безпілотники – це сталося через кілька днів після того, як в аеропорту Лейпцига поблизу українських літаків Ан-124 «Руслан» виявили дрон з вибухівкою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Новий проліт дронів над базою в Мехерніху

База, над якою зафіксували безпілотники, розташована в місті Мехерніх на території землі Північний Рейн-Вестфалія неподалік від Бонна. За даними Die Welt, там зберігаються компоненти для американських систем протиповітряної оборони Patriot.

Пресслужба Бундесверу повідомила, що два дрони помітили пізно ввечері в четвер, після чого на місце направили співробітників військової поліції, а справу передали місцевим правоохоронцям. Це вже другий випадок фіксації безпілотників над цим об'єктом за останній тиждень – раніше охорона бази зафіксувала одразу шість прольотів дронів протягом ночі.

скриншот із відео: Welt TV

Хвиля дронових інцидентів

У ніч на 5 серпня в аеропорту Лейпциг/Галле поблизу українських вантажних літаків Ан-124 «Руслан» виявили дрон з прикріпленим детонатором та невідомою речовиною – як з'ясувалося пізніше, детонатор виявився несправним, тому вибуху не сталося.

Після цього інциденту деякі німецькі депутати звинуватили у причетності Росію, яка веде війну проти України з моменту вторгнення в 2022 році. Посольство Росії в Берліні у п'ятницю назвало інцидент у Лейпцигу «сфабрикованою провокацією», заявивши, що це черговий приклад безпідставних звинувачень на адресу Москви.

«Ми не у стані війни, але щодня є мішенню»

Системи протиповітряної оборони, насамперед Patriot, мають вирішальне значення для здатності України перехоплювати російські балістичні ракети. Цього тижня президент Володимир Зеленський звернувся до союзників з проханням про додаткові поставки ракет-перехоплювачів.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявив у неділю виданню Bild am Sonntag, що іноземні держави намагаються політично й соціально підкорити Німеччину, розпалюючи страх у суспільстві. Конкретних країн міністр не назвав.

«Ми не перебуваємо у стані війни, але щодня стаємо мішенню в гібридній війні. Шпигунство, саботаж, кібератаки чи таємні операції іноземних держав, спрямовані на дестабілізацію Німеччини або завдання прямої шкоди, – це постійна реальність», – сказав Добріндт.

Німеччина подвоїть кількість фахівців з протидії дронам

За інформацією Bild з посиланням на урядові джерела, міністерство Добріндта планує подвоїти федеральну команду фахівців з протидії дронам – із 150 до 300 осіб, а мережу відповідних баз розширити із чотирьох до восьми.

Нагадаємо, дрони над базою в Мехерніху вперше зафіксували в ніч на 8 серпня – тоді охорона об'єкта нарахувала шість прольотів безпілотників. Стосовно самого інциденту в Лейпцигу МВС Німеччини пізніше спростувало інформацію про те, що український Ан-124, поблизу якого знайшли дрон, перевозив боєприпаси.