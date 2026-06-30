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Трамп назвав найбільшу загрозу для США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп назвав найбільшу загрозу для США
Трамп: Це найбільша загроза для нашої країни, можливо, з часів її заснування
фото: AP

На думку Дональда Трамп ліве крило Демократичної партії є найбільшою загрозою для США на рівні зі світовими війнами

Президент США Дональд Трамп заявив, що збільшення кількості кандидатів від соціал-демократів на проміжних виборах до Конгресу є «однією з найбільших загроз» для майбутнього країни, яка за своєю небезпекою цілком співставна з Першою та Другою світовими війнами. Про це повідомляє «Главком».

Американський лідер підкреслив, що представники лівого крила Демократичної партії лише прикриваються цим політичним терміном, оскільки він має «приємне звучання» для виборців. Насправді ж, за словами Трампа, ідеологія цих кандидатів є спробою прихованого впровадження комунізму на території Сполучених Штатів.

Президент наголосив, що вважає цю тенденцію потенційно найнебезпечнішим викликом для США, можливо, навіть з моменту заснування американської держави. Трамп порівняв внутрішньополітичні ліві рухи з наймасштабнішими історичними трагедіями та воєнними конфліктами, включаючи терористичні акти 11 вересня та напад на Перл-Гарбор.

Трамп висловив переконання, що попри можливий скептицизм та посмішки з боку опонентів, розсудливі та розумні люди зрештою погодяться з його оцінкою, оскільки США ніколи раніше не стикалися з настільки руйнівним внутрішнім ризиком.

Нагадаємо, підтримка президента США Дональда Трампа, яка раніше вважалася вагомим політичним активом для націоналістичних лідерів Європи, перетворилася на загрозу перед важливими виборами 2027 року. 

Через тарифні війни, погрози на адресу Гренландії та війну проти Ірану, що спровокувала стрибок цін на енергоносії, репутація Трампа на континенті суттєво погіршилася. Його втручання тепер розцінюють як токсичний чинник, здатний відлякати поміркований електорат і розколоти правий рух.

До слова, рівень підтримки Дональда Трампа серед американців продовжує стрімко падати. Згідно з останніми даними опитування Reuters, рейтинг схвалення 47-го президента Сполучених Штатів Америки опустився до 34%. Це найнижчий показник за весь час його перебування в Білому домі після повернення до влади.

Як зазначає Reuters, лише за останній тиждень популярність глави держави скоротилася ще на кілька відсоткових пунктів, демонструючи негативну динаміку, яка триває з початку року.

Теги: США Дональд Трамп

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