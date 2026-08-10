Головна Світ Політика
search button user button menu button

США допомагають Україні бити по енергетиці Росії – The Atlantic

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
США допомагають Україні бити по енергетиці Росії – The Atlantic
США продовжують безкоштовно передавати Україні розвідувальну інформацію
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Автор припускає, що Трамп може розглядати українські удари по території РФ як інструмент тиску перед можливими переговорами

США продовжують безкоштовно передавати Україні розвідувальну інформацію, зокрема дані для ударів по російських військових позиціях та енергетичній інфраструктурі РФ. Про це пише The Atlantic у матеріалі журналіста Майкла Вайса, передає «Главком».

«Єдине, що Сполучені Штати досі надають безкоштовно, згідно як з американськими, так і українськими джерелами, – це розвідувальна інформація, включаючи пакети даних для цільових ударів по позиціях російських військ в Україні та по енергетичній інфраструктурі всередині Росії», – пише Вайс.

За словами автора, продовження цієї підтримки пов'язують із директором ЦРУ Джоном Реткліффом. Один із західних представників розвідки пояснив його підхід до Трампа словами: «Трамп не любить переможених». Йдеться про те, що успіхи України на полі бою можуть впливати на ставлення президента США до подальшої підтримки Києва.

The Atlantic також зазначає, що українські удари по російській енергетичній інфраструктурі вже впливають на економіку РФ. Вайс пише про удари по НПЗ та експортних терміналах, перебої з пальним і закриття АЗС. На його думку, скорочення експорту російської нафти може також посилити вплив американських тарифів на Китай та Індію.

Вайс також припускає, що Трамп може розглядати українські удари по території РФ як інструмент тиску перед можливими переговорами. Президент США раніше заявляв про далекі удари України: «Це ескалація, але це також ескалація, яка може допомогти привести до її припинення».

До слова, обмін розвідувальними даними між США та Україною повернувся до рівня, який існував до тимчасових обмежень, запроваджених Білим домом навесні 2025 року. 

Нагадаємо, у березні 2025 року адміністрація США тимчасово обмежила обмін розвідувальними даними з Україною після зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Овальному кабінеті.

Читайте також:

Теги: розвідка США війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Оцінювати ефективність 40-денної кампанії ударів по Росії поки що зарано
«40 днів» потрібно повторити: експерт пояснив, коли удари по Росії дадуть результат
5 серпня, 09:58
У Києві повітряна тривога тривала 37 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 37 хвилин
4 серпня, 18:47
РФ знищила понад 160 АЗС в Україні
Україна готова захистити всі АЗС від російських ударів. Названо ціну питання
4 серпня, 09:30
У Києві повітряна тривога тривала 25 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 25 хвилин
31 липня, 20:32
Дрон AQ400, розроблений компанією Terminal Autonomy
У Києві знищено завод американського виробника дронів – The Guardian
31 липня, 08:54
Віталію Шваюку назавжди 32 роки
Поліг під час виконання завдання на Миколаївщині. Згадаймо Віталія Шваюка
30 липня, 09:00
Стубб зробив заяву після розмови із Зеленським
Президент Фінляндії оцінив позиції України у війні
26 липня, 14:17
У Білгородській області після атаки безпілотника пошкоджено дамбу - затоплює місто Шебекіно
Гребля Білгородського водосховища пошкоджена, Шебекіно підтоплено
21 липня, 00:37
Сирський подякував Федорову за роботу
Сирський підколов Федорова на прощання
16 липня, 15:48

Політика

Верховний суд РФ зняв з виборів єдину антивоєнну партію
Верховний суд РФ зняв з виборів єдину антивоєнну партію
«СВО» вже в Татарстані. Російська влада оголосила кількість вбитих і поранених
«СВО» вже в Татарстані. Російська влада оголосила кількість вбитих і поранених
США допомагають Україні бити по енергетиці Росії – The Atlantic
США допомагають Україні бити по енергетиці Росії – The Atlantic
У Німеччині знову зафіксували дрони над військовою базою
У Німеччині знову зафіксували дрони над військовою базою
Туреччина відновила пропуск суден через Дарданелли до Новоросійська
Туреччина відновила пропуск суден через Дарданелли до Новоросійська
Нетаньягу почав заклеювати камери на своїх телефонах: яка причина
Нетаньягу почав заклеювати камери на своїх телефонах: яка причина

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
176K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
63K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua