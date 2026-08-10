США допомагають Україні бити по енергетиці Росії – The Atlantic

Автор припускає, що Трамп може розглядати українські удари по території РФ як інструмент тиску перед можливими переговорами

США продовжують безкоштовно передавати Україні розвідувальну інформацію, зокрема дані для ударів по російських військових позиціях та енергетичній інфраструктурі РФ. Про це пише The Atlantic у матеріалі журналіста Майкла Вайса, передає «Главком».

«Єдине, що Сполучені Штати досі надають безкоштовно, згідно як з американськими, так і українськими джерелами, – це розвідувальна інформація, включаючи пакети даних для цільових ударів по позиціях російських військ в Україні та по енергетичній інфраструктурі всередині Росії», – пише Вайс.

За словами автора, продовження цієї підтримки пов'язують із директором ЦРУ Джоном Реткліффом. Один із західних представників розвідки пояснив його підхід до Трампа словами: «Трамп не любить переможених». Йдеться про те, що успіхи України на полі бою можуть впливати на ставлення президента США до подальшої підтримки Києва.

The Atlantic також зазначає, що українські удари по російській енергетичній інфраструктурі вже впливають на економіку РФ. Вайс пише про удари по НПЗ та експортних терміналах, перебої з пальним і закриття АЗС. На його думку, скорочення експорту російської нафти може також посилити вплив американських тарифів на Китай та Індію.

Вайс також припускає, що Трамп може розглядати українські удари по території РФ як інструмент тиску перед можливими переговорами. Президент США раніше заявляв про далекі удари України: «Це ескалація, але це також ескалація, яка може допомогти привести до її припинення».

До слова, обмін розвідувальними даними між США та Україною повернувся до рівня, який існував до тимчасових обмежень, запроваджених Білим домом навесні 2025 року.

Нагадаємо, у березні 2025 року адміністрація США тимчасово обмежила обмін розвідувальними даними з Україною після зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Овальному кабінеті.