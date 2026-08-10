Нетаньягу почав заклеювати камери на своїх телефонах: яка причина

Ізраїльські посадовці з безпеки наголошують, що заклеєна камера – це запобіжний захід, а не доказ успішного злому

Дії пов'язують зі спробами злому телефонів ізраїльських посадовців

На нових фото прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу журналісти помітили телефони із заклеєними камерами – на смартфонах політика об'єктиви були закриті, ймовірно, з міркувань безпеки та захисту від можливого стеження. Про це повідомляє «Главком».

Що видно на фото

На знімках, зроблених у різний час і за різних обставин – біля автомобіля, у залі засідань, – камера на телефоні Нетаньягу щоразу заклеєна спеціальним шматком матеріалу з отвором для датчиків. Подібну деталь на смартфоні ізраїльського прем'єра фотографи фіксували й раніше: ще у січні фото з червоною наклейкою на камері поширював акаунт Clash Report у підземному паркінгу Кнесету.

Чому саме зараз

За даними ізраїльського видання Ynet, поява таких фото збіглася з активізацією іранських хакерських груп, які останніми місяцями зламували телефони високопосадовців Ізраїлю – зокрема повідомлялося про компрометацію пристроїв екскерівника уряду Нафталі Беннета та керівника апарату Нетаньягу Цахі Бравермана. Іранська пов'язана з державою мережа Press TV навіть поширила фото телефону Нетаньягу з насмішкуватим підписом про хакерську групу Handala.

Ізраїльські посадовці з безпеки та коментатори наголошують, що заклеєна камера – це запобіжний захід, а не доказ успішного злому. За їхніми словами, посилені протоколи безпеки тепер діють в офісі прем'єр-міністра: усі мобільні телефони, що заносять до будівлі, проходять аналогічну обробку. Це стосується й пристроїв міністрів кабінету та радників, які беруть участь в урядових засіданнях.

Захист від «zero-click» шпигунського софту

Експерти пояснюють, що фізичне заклеювання камери є додатковим бар'єром проти так званого «zero-click» шпигунського програмного забезпечення – шкідливого коду, здатного віддалено активувати камеру смартфона без відома власника й без жодних видимих індикаторів. Для такої публічної фігури, як Нетаньягу, ризик виходить за межі особистої приватності – скомпрометована камера теоретично дозволяє зловмисникам бачити секретні документи чи учасників закритих нарад.

Подібну практику раніше застосовували й інші відомі особи, зокрема очільник Meta Марк Цукерберг, який також давно заклеює камери на власних ноутбуках і телефонах.

Нагадаємо, наприкінці липня Туреччина видала ордер на арешт прем'єра Ізраїлю Нетаньягу – прокуратура Стамбула вимагає для підозрюваних довічного ув'язнення. Того ж місяця президент Володимир Зеленський уперше за три роки особисто зустрівся з Нетаньягу у Вашингтоні під час прощання із сенатором Ліндсі Ґремом.