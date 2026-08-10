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Туреччина відновила пропуск суден через Дарданелли до Новоросійська

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Туреччина відновила пропуск суден через Дарданелли до Новоросійська
Один із танкерів кілька днів чекав дозволу на вхід у протоку
фото ілюстративне

Кораблі попрямували до Росії попри заявлені напередодні обмеження

У неділю одразу два судна з пунктом призначення в російському порту благополучно проминули турецьку протоку – це сталося попри те, що напередодні влада заявляла про обмеження транзиту в цьому напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Які судна пройшли протоку

За даними системи моніторингу, нафтовий танкер Aegean Dream увійшов у протоку Дарданелли 9 серпня після очікування в цьому районі з 6 серпня. Пунктом призначення судна зазначений термінал Каспійського трубопровідного консорціуму в російському Новоросійську.

Того ж дня вранці через протоку пройшов і контейнеровоз Mehmet Kahveci A – у нього Новоросійськ також фігурував як пункт призначення.

Обмеження діяли лише кілька днів

Напередодні Туреччина обмежила рух торговельних суден через зростання кількості російських та українських атак у регіоні. 8 серпня Генеральне управління берегової безпеки Туреччини повідомило кільком суднам, що прямували до Новоросійська, що не видає транзитні дозволи на такі рейси, а також що потребує додаткового часу для розгляду заявок на прохід через Дарданелли.

Туреччина відновила пропуск суден через Дарданелли до Новоросійська фото 1
ілюстрація: Bloomberg

За інформацією джерела Bloomberg, обмеження поширювалося також на судна, що прямували в Україну. В Анкарі причину такого рішення не пояснили та публічно не коментували ситуацію, а Міністерство транспорту не відповіло на запит Bloomberg про коментар.

Нагадаємо, Туреччина обмежила прохід суден до Новоросійська на тлі почастішання атак на цивільний флот у регіоні. Раніше турецьке МЗС повідомляло, що судна Yasar і Nadezhda зазнали атак безпілотників після виходу з Новоросійська, троє членів екіпажу отримали тяжкі поранення.

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Теги: корабель Чорне море обмеження поранення влада Туреччина

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