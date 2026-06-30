Міністерство фінансів США запустило онлайн-портал для оскарження санкцій та штрафів

У Міністерстві фінансів США впевнені, що новий портал забезпечить більшу прозорість та ефективність

Новий портал покликаний спростити процес перегляду рішень щодо санкцій та штрафів

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про запуск спеціального онлайн-інструменту «Портал перегляду» на своєму офіційному вебсайті. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Ця платформа дозволить підсанкційним фізичним та юридичним особам дистанційно подавати офіційні клопотання про виключення з чорних списків або скасування накладених фінансових штрафів. Крім того, через новий сервіс заявники зможуть запитувати несекретну та непривілейовану інформацію, яка стала підставою для запровадження проти них обмежень.

У відомстві наголосили, що право на перегляд рішень існувало й раніше (для чого фігуранти зазвичай наймали спеціалізованих юристів), проте новий портал покликаний суттєво спростити процес подання петицій, а також забезпечити вищу прозорість та ефективність процедури.

Запуск цього інструменту відбувається на тлі масштабного застосування санкцій як ключового інструменту зовнішньої політики США, обсяг яких за останні десятиліття зріс до тисяч обмежень проти окремих осіб, компаній та цілих держав.

Водночас, це рішення збіглося з курсом другої адміністрації Трампа на перегляд санкційної політики. Зокрема, Білий дім уже пообіцяв скасувати частину обмежень проти Ірану в межах майбутньої остаточної мирної угоди, видавши минулого тижня першу тимчасову відмову від санкцій для дозволу на продаж іранської нафти. Окрім цього, американська адміністрація послабила низку санкційних обмежень щодо Венесуели та Сирії, паралельно запровадивши нові ліміти проти Куби.

Нагадаємо, США відновили дію нафтових санкцій проти Росії після тимчасового послаблення, яке діяло кілька місяців через ситуацію в Ормузькій протоці. Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

«Нафтові санкції США проти «Роснефти» та «Лукойлу» в силі», – зазначив Власюк.

Як відомо, у травні Міністерство фінансів США вирішило продовжити дію санкційного винятку для російської нафти, яка постачається морем. Послаблення санкцій продовжили ще на 30 днів після того, як кілька країн попросили Вашингтон дати їм більше часу для закупівлі російської нафти.