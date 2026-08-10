Не лише солдати: Пхеньян відправляє в Росію ще й бригади жінок

Оплата праці для кореянок становитиме від 480 рублів (близько $5,3) за годину

Умова роботодавця: бригаду з 40 кореянок не можна ділити й селити окремо

Слідом за військовими Пхеньян почав відправляти до Росії організовані трудові бригади жінок, яких через сервіси оголошень пропонують місцевим підприємствам. Про це повідомляють російські видання, пише «Главком».

Де працюватимуть північнокорейські жінки

За даними росЗМІ, підприємствам РФ пропонують організовані бригади працівниць із Північної Кореї чисельністю до 40 осіб. Їх готові залучати на конвеєрне виробництво, у харчову та швейну промисловість, а також у сільське господарство.

Одна з умов співпраці – бригаду забороняється розділяти: жінок не можна відправляти на різні підприємства чи розселяти окремо одна від одної. Роботодавець зобов'язаний забезпечити їм ізольоване проживання – окремий поверх будівлі або окрему споруду, а також організувати адаптацію й навчання перед початком роботи.

Оплата праці для кореянок становитиме від 480 рублів (близько $5,3) за годину – таку ставку озвучив представник компанії-посередника, назвавши її мінімальною ціною за працю на одному зі складів у Московському регіоні. Окремо легалізовувати кожну працівницю не вимагатиметься – трудові відносини оформлюватимуть через договір підряду.

Джерело видання зазначає, що запрошення робітниць із КНДР свідчить про дефіцит робочої сили в Росії, а також може бути ще однією ознакою підготовки влади РФ до нової хвилі мобілізації – адже мобілізованих на виробництві комусь треба замінювати. До Росії й раніше прибували трудові бригади північнокорейських чоловіків.

Підписуйтеся на канал «Главком» у Телеграм

Не тільки жінки: військові й фахівці з дронів

Пхеньян нарощує й військову допомогу Москві. Президент Володимир Зеленський заявив, що Кремль ухвалив рішення розмістити на території Росії від 30 до 50 тисяч північнокорейських військових, які вивчатимуть досвід сучасної війни – спочатку йшлося про сотні бійців, потім про тисячі. Перші підрозділи КНДР прибули на фронт, у Курську область РФ, ще в жовтні 2024 року – тоді йшлося про близько 12 тисяч солдатів.

Окремо КНДР бере участь і у виробництві озброєння для російської армії. За словами начальника Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова, Росія залучила близько 20 тисяч працівників з Північної Кореї до виготовлення продукції військового призначення – зокрема, північнокорейські фахівці задіяні у виробництві ударних дронів «Герань» на підприємстві в Єлабузі (Татарстан). За словами Гнатова, на передовій таких працівників поки не фіксують.

Нагадаємо, наприкінці липня Зеленський уже заявляв про плани Росії залучити 30 тисяч бійців КНДР та нові пускові установки для балістичних ракет – ці ракети росіяни вже застосовували проти України, зокрема під час удару по Кривому Рогу, де загинула ціла багатодітна родина. До слова, за даними Reuters, Північна Корея також перекидає до Росії ракетний підрозділ чисельністю близько 90 військовослужбовців, який увійде до складу 112-ї ракетної бригади РФ.