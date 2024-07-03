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Суд відклав вирок Трампу у справі про підкуп порнозірки

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Суд відклав вирок Трампу у справі про підкуп порнозірки
Трампа чекає нелегка боротьба за скасування обвинувального вироку
фото: AP

Раніше вирок було призначено на 11 липня, за кілька днів до початку Національного з'їзду Республіканської партії

Винесення вироку експрезиденту США Дональду Трампу за кримінальними звинуваченнями у справі про фінансові махінації при підкупі порнозірки у 2016 році, було відкладено до 18 вересня. Про це пише Reuters.

Перенесення сталося після того, як адвокати колишнього президента США попросили дати можливість довести, що Трамп мав отримати імунітет від судового переслідування.

Як пише Reuters, Трампа чекає нелегка боротьба за скасування обвинувального вироку у справі про хабарі, оскільки більша частина його дій, про які йдеться у справі, були вчинені до його вступу на посаду.

Новий графік означає, що Мерчан може обрати покарання для кандидата в президенти від Республіканської партії, зокрема й ув'язнити його, у розпал сезону передвиборчої кампанії.

Раніше вирок було призначено на 11 липня, за кілька днів до початку Національного з'їзду Республіканської партії в Мілуокі 15 липня. Факт того, що вирок відклали означає, що Трамп, який є передбачуваним кандидатом від Республіканської партії, може з'явитися на з'їзді особисто, що раніше було під питанням.

Нагадаємо, Верховний суд США виніс рішення щодо суперечки про те, чи може колишній президент Дональд Трамп претендувати на імунітет від звинувачень спецпрокурора Джека Сміта у підриві виборчої кампанії 2020 року. Суд ухвалив, що колишні президенти країни зберігають значний імунітет від судового переслідування за дії, вчинені під час їхнього перебування при владі, повідомляє CNN.

Як повідомлялося, журі присяжних винесло обвинувальний вирок щодо Трампа за всіма 34 пунктами обвинувачення у справі про фальсифікацію ділових документів з метою приховати суму, виплачену колишній порноакторці Стормі Деніелс.

суддя Хуан Мерчан, який вів засідання суду присяжних у Нью-Йорку у справі експрезидента Дональда Трампа про підкуп порнозірки за мовчання, визначив дату оголошення засудженому міри покарання. Обрана дата – 11 липня – за чотири дні до Національного з'їзду Республіканської партії, який має висунути Трампа кандидатом у президенти.

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Теги: вирок імунітет президент Дональд Трамп

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