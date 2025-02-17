Спецпредставник Трампа зустрінеться з Дудою, щоб поговорити про Україну

Коларський зазначив, що Вашингтон уже розпочав переговорний процес щодо війни в Україн

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог відвідає Варшаву, де 18 лютого зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Про це повідомляє PAP із посиланням на главу управління міжнародної політики канцелярії польського президента Войцеха Коларського.

Зазначається, що ініціатива переговорів надійшла від американської сторони. Зустріч запланована на другу половину дня у вівторок.

«Президент (Дуда) скаже те, що він послідовно оголошував на міжнародній арені з самого початку – тобто Росія не може виграти цю війну. Це означає, що вона не може досягти успіху. Не можна переконати росіян, уклавши мир, що варто було нападати без причини, без приводу, і розпочинати брутальну агресію проти незалежної держави», – сказав Коларський.

Коларський також зазначив, що російський диктатор Володимир Путін боїться лише двох світових лідерів – Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна. Він додав, що Вашингтон уже розпочав переговорний процес щодо війни в Україні, а запропоновані США умови мають на меті перевірити, наскільки Москва готова до діалогу.

Раніше спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог припустив, на які поступки варто піти російському лідерові Володимиру Путіну для завершення війни.

Також Келлог розповів, що США будуть посередником у перемовинах України та Росії та протягом 180 днів збираються залучити всі сторони до мирного процесу.