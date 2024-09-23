Дозвіл на удари далекобійною зброєю вглиб РФ: Британія зробила заяву

Раніше очільник британського МЗС заявляв, що тривають «делікатні переговори» з Білим домом щодо дозволу Україні використовувати ракети Storm Shadow

Уряд Великої Британії не змінив своєї позиції з питання застосування українськими військовими ракети Storm Shadow для ударів по Росії. Про це заявила речниця прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, пише The Guardian.

«Ми залишаємося в постійному контакті з українцями і завжди будемо прислухатися до їхньої позиції. Як ви можете очікувати, на Генеральній Ассамблеї ООН ООН ми зосередимося на низці питань, включно з постійною підтримкою України в її захисті від російської агресії, а також припиненням вогню в Газі та деескалацією напруженості в Лівані та іншими», – заявила речниця Стармера.

Коментуючи використання ракет Storm Shadow, речниця наголосила, що позиція Великої Британії залишається незмінною.

«Коли справа доходить до цього, наша позиція залишається незмінною. Наші поточні обговорення щодо України не стосуються одного конкретного виду військової техніки. Це ширші дискусії про стратегію і про те, як ми підтримуємо Україну у вирішальний період протягом наступних кількох місяців і в міру того, як ми вступаємо в зиму», – зазначила вона.

Нагадаємо, війна в Україні триватиме у 2026 році й далі, заявив глава МЗС Великої Британії Девід Леммі. Наразі західні політики продовжують розглядати різні способи посилити підтримку української армії, зокрема і можливість зняття обмежень на завдання ударів углиб території Росії.

Девід Леммі заявив, що тривають «делікатні переговори» з Білим домом щодо дозволу Україні використовувати ракети Storm Shadow в Росії. Леммі закликає до «сміливості» в поточних переговорах із США щодо цього питання.

Раніше президент України Володимир Зеленський знову закликав Байдена дозволити Україні завдавати дальні удари всередині Росії. Його прохання прозвучало перед важливою зустріччю між ними в четвер на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку.