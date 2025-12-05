Головна Світ Політика
Біля аеропорту Вільнюса затримано оператора дрона

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
У Вільнюсі затримали чоловіка, який запускав дрон у забороненій зоні біля аеропорту
фото: Служба громадської безпеки (VST) Литви

Чоловік керував дроном у забороненій зоні без дозволу

У Вільнюсі біля аеропорту затримали чоловіка, який керував дроном у забороненій зоні. Про це повідомила Служба громадської безпеки (VST) Литви.

Зазначається, що інцидент стався 4 грудня о 15:41 – у системі польотів Fly Safe було помічено рух невідомого дрона поруч з інфраструктурою аеропорту. На місце прибула бригада Служби громадської безпеки, яка вже о 15:54 затримала чоловіка 1991 року народження.

За словами затриманого, його безпілотний апарат важить 249 грамів, а отже, він нібито міг літати в забороненій зоні, оскільки вага невелика. При цьому будь-якого дозволу на польоти у нього не було.

О 17:10 на місце прибули співробітники військової поліції, які взяли затриманого під варту і порушили адміністративну справу. Роботу аеропорту порушено не було, рейси не скасовували.

Нагадаємо, що увечері, 22 листопада, повітряний рух в аеропорту Ейндховена, що на півдні Нідерландів, був тимчасово призупинений через численні спостереження безпілотників. Про це повідомив міністр оборони країни Рубен Брекельманс у соцмережі X, передає «Главком».

Чотири невідомі дрони летіли в напрямку траєкторії польоту літака з президентом України Володимиром Зеленським, порушивши заборону на польоти, увечері в понеділок, коли президент вирушив до Ірландії. 

Теги: аеропорт Литва дрон

