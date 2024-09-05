Держдепартамент США відповів на заяву Лаврова про російські «червоні лінії»

Держнардеп США, вони чудово знають, де вони проходять

Заява стосувалася планів США поставити Україні ракети збільшеної дальності JASSM

Державний департамент США відреагував на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова стосовно російських «червоних ліній» у контексті можливих поставок Україні ракет збільшеної дальності JASSM. Про це повідомляє Укрінформ та Інтерфакс.

Під час брифінгу російський журналіст звернувся до речника Держдепартаменту США Метью Міллера з проханням прокоментувати слова Лаврова. Міллер підкреслив, що підтримка України з боку США є відповіддю на незаконну агресію Росії.

« Наша підтримка України здійснюється через незаконну війну, яку Росія розв’язала проти України. Тож, якщо Росія хоче покласти край діям, спрямованим проти російських солдатів, найкращий спосіб зробити це – припинити війну та вийти з України» – сказав Міллер.

Нагадаємо, Дії українських сил у Курську не порушують політику США – Держдеп.











