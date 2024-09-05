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Держдепартамент США відповів на заяву Лаврова про російські «червоні лінії»

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Держдепартамент США відповів на заяву Лаврова про російські «червоні лінії»
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Фото з відкритих джерел

Заява стосувалася планів США поставити Україні ракети збільшеної дальності JASSM

Державний департамент США відреагував на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова стосовно російських «червоних ліній» у контексті можливих поставок Україні ракет збільшеної дальності JASSM. Про це повідомляє Укрінформ та Інтерфакс.

Під час брифінгу російський журналіст звернувся до речника Держдепартаменту США Метью Міллера з проханням прокоментувати слова Лаврова. Міллер підкреслив, що підтримка України з боку США є відповіддю на незаконну агресію Росії.

« Наша підтримка України здійснюється через незаконну війну, яку Росія розв’язала проти України. Тож, якщо Росія хоче покласти край діям, спрямованим проти російських солдатів, найкращий спосіб зробити це – припинити війну та вийти з України» – сказав Міллер.

Нагадаємо, Дії українських сил у Курську не порушують політику США – Держдеп.


 


 
 
 

Теги: Держдепартамент США

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