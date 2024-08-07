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Дії українських сил у Курську не порушують політику США – Держдеп

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Дії українських сил у Курську не порушують політику США – Держдеп
Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що немає нічого незвичайного в тому, що Україна не повідомляє США про свою точну тактику до того, як її реалізує
фото з відкритих джерел

«Рішення про те, як Україна проводить свої військові операції, це рішення, які ухвалює Україна»

Сполучені Штати Америки комунікують з Україною щодо операції у Курській області. Про це заявив на брифінгу речник Державного департаменту США Метью Міллер.

За словами посадовця, немає нічого незвичайного в тому, що «українці не повідомляють нас про свою точну тактику до того, як вони її реалізують».

«Ми спілкуємося з українцями щодо цієї конкретної операції. Я надам їм можливість розповісти про те, які операції вони проводять і які цілі вони переслідують. Це правильно, що вони говоритимуть про це публічно, а не ми. Рішення про те, як Україна проводить свої військові операції, це рішення, які ухвалює Україна», – заявив речник Державного департаменту США.

Міллер зауважив, що Сполучені Штати Америки надають Україні обладнання та поради. Утім, коли йдеться про щоденну тактику та удари, то, за його словами, іноді США спілкуються з українцями про це, а іноді – ні. Він додав, що це право України ухвалювати такі рішення.

Водночас речник Державного департаменту США додав, що у політиці країни нічого не змінилося щодо дозволу на удари американською зброєю через кордон або для ураження по той бік кордону військових об'єктів РФ.

У нього запитали про те, «чи мають українці право змусити Росію відчути наслідки своїх власних незаконних дій, окрім зброї США». Міллер відповів, що «це все рішення, які залишаються за Україною».

«Я бачив повідомлення російської влади. З їхнього боку іронічно називати це «провокацією», якщо врахувати, що Росія порушила територіальну цілісність і суверенітет України, починаючи з 2014 року», – наголосив речник Державного департаменту США.

За розвитком наступу ЗСУ у Курській області слідкуйте за посиланням.

Нагадаємо, Адміністрація Сполучених Штатів звернеться до Києва, щоб «трохи краще зрозуміти» ситуацію в Курській області Росії.

Як відомо, відучора російські пабліки повідомляють про стрімке просування ЗСУ в Курській області. Українська сторона зберігає мовчання. Тим часом російські ЗМІ повідомляють про те, що ЗСУ зайняли низку населених пунктів у Суджанському районі Курської області.

Зокрема, глава російського генштабу Валерій Герасимов заявив, що просування ЗСУ вглиб Росії на Курському напрямку «зупинено».

До відома, російські пропагандисти визнають, що ситуація в Курській області доволі напружена, українські сили дійсно активно наступають і проводять військову операцію на території РФ. Також міноборони країни-агресорки визнає, що в Курській області тривають бої з підрозділами Збройних сил України.

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Теги: Держдепартамент США війна ЗСУ росія

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