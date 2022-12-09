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Окупанти вже мобілізують жінок на окупованих територіях

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти вже мобілізують жінок на окупованих територіях
фото ілюстративне

Обмудсмен вкотре наголосив, що РФ має бути виключена з ООН

Російські загарбники вже взялися мобілізувати жінок на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час конференції «Права людини за темних часів».

«Ми вже фіксуємо мобілізацію жінок на тимчасово окупованих територіях для війни проти України. Цей процес ми спостерігали в Криму чи Донецькій області з 2014 року. Цей процес був розтягнутий на два, три чи чотири роки. Зараз ми бачимо, що РФ намагається зробити цю систему за місяць», – заявив Лубінець.

Омбудсмен зазначив, що загарбники після окупації завжди починають вибудовувати систему примусової паспортизації, заборони української мови, створюються військові комендатури та з обов’язковими катівнями.

«Коли ми звільняємо міста, то знаємо, що в катівнях катували та вбивали людей. Ми знали, що були злочини сексуального насильства, що вивозили примусово наші діти. Ця система залякування та зміни населення з проукраїнського на, так би мовити, проросійське. Це система, яку започаткували ті, хто має сидіти на лавці підсудних в Гаазі. Путін, Шойгу та кожен військовий злочинець, що скоїли воєнні злочини. Це питання справедливості», – додав він.

Крім того, Лубінець вкотре наголосив, що РФ має бути виключена з ООН.

«Як ореол тероризму. Як ореол терору на окремій території, що не має жодного відношення до сучасного світу. Якщо ми це розуміємо, чому продовжуємо удавати, що нічого не відбувається. Час приймати швидкі та непрості рішення. Я впевнений, що разом ми можемо це зробити», – ззаначив політик.

Раніше повідомлялося, що Росія збирається мобілізувати 17-річних на окупованих територіях.

Теги: Україна окупанти росія мобілізація війна

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