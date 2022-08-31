Держдума взялась рятувати «спецоперацію» Путіна. Її перейменують

Рашисти вирішили, що чинна влада України становить небезпеку для всього цивілізованого світу

Через провал планів окупації України, рашисти вирішили змінити назву своє «спецоперації». Зокрема депутат Держдуми від кримського регіону Михайло Шеремет заявив, що спеціальної військової операції (СВО) Росії в Україні слід надати нового статусу – статусу контртерористичної. Його слова наводить пропагандистські ЗМІ.

У властивій пропагандистській манері депутат заявив, що Україна становить загрозу для сусідніх держав. «Україна стала оплотом та розсадником міжнародного тероризму. Дії київського режиму зі знищення власного населення, обстріл мирних міст та Запорізької АЕС, спроби агресії щодо сусідніх держав – злочинні. Тому вважаю, що характер спеціальної військової операції в Україні має бути змінено. Це вже не просто спеціальна, а контртерористична операція», – сказав рашист.

За словами парламентаря, чинна влада України становить небезпеку для всього цивілізованого світу.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив, що останні відео з російським диктатором Путіним, на яких він сірий та сумний, свідчить про те, що грандіозні плани окупації України дали збій. І тепер Путін мучиться над питаннями зміни військового керівництва, але міняти особливо немає на кого, бо усім не довіряє.