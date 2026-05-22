Спецпосланець Трампа зробив гучну заяву про Гренландію

Представник Трампа заявив, що гренландці хочуть більшої участі США

Спецпосланець Білого дому в Гренландії Джефф Лендрі заявив, що мешканці острова нібито прагнуть тісніших відносин зі Сполученими Штатами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

Після кількаденного візиту до Гренландії Лендрі заявив в ефірі Fox News, що населення острова позитивно ставиться до США та підтримує посилення американської присутності.

«Вони, справді, люблять і приймають Сполучені Штати. Тож, на відміну від того, що ви читаєте в газетах, вони цінують і хочуть більшої участі США в Гренландії», – сказав спецпосланець.

Лендрі також пов’язав важливість Гренландії із ситуацією на Близькому Сході та війною навколо Ірану. За його словами, острів міг би відіграти важливу роль у стабілізації енергетичного ринку завдяки нафтовим ресурсам.

«Гренландія могла б експортувати 2 млн барелів нафти на день уже зараз. Подумайте, що це означало б, який тиск це зняло б в Ормузькій протоці, який важіль впливу це дало б Західній півкулі та Америці, яку допомогу це надало б Європі саме зараз», - заявив він.

Втім, як зазначає Politico, сам візит американського спецпосланця у Гренландії сприйняли доволі холодно. Після заяв Дональда Трампа про можливу анексію острова місцева влада не демонструє готовності до тіснішої співпраці з Вашингтоном.

21 травня у столиці Гренландії Нууку відкрили нове дипломатичне представництво США. Подія супроводжувалася протестами місцевих жителів.

Кілька сотень людей вийшли на вулиці з прапорами Гренландії та плакатами «США, зупиніть це!» і «Гренландія належить гренландцям!». Учасники акції також скандували: «Ні означає ні!».

Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен та низка місцевих політиків відмовилися від участі у церемонії відкриття нового американського консульства.

Посол США в Данії Кеннет Гоуері під час відкриття дипломатичного центру заявив, що Вашингтон підтримуватиме Гренландію незалежно від її майбутнього політичного вибору.