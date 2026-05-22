Головна Світ Політика
search button user button menu button

Спецпосланець Трампа зробив гучну заяву про Гренландію

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Спецпосланець Трампа зробив гучну заяву про Гренландію
Спецпосланець Джефф Лендрі заявив про підтримку американської присутності в Гренландії
фото: AP
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Представник Трампа заявив, що гренландці хочуть більшої участі США

Спецпосланець Білого дому в Гренландії Джефф Лендрі заявив, що мешканці острова нібито прагнуть тісніших відносин зі Сполученими Штатами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

Після кількаденного візиту до Гренландії Лендрі заявив в ефірі Fox News, що населення острова позитивно ставиться до США та підтримує посилення американської присутності.

«Вони, справді, люблять і приймають Сполучені Штати. Тож, на відміну від того, що ви читаєте в газетах, вони цінують і хочуть більшої участі США в Гренландії», – сказав спецпосланець.

Лендрі також пов’язав важливість Гренландії із ситуацією на Близькому Сході та війною навколо Ірану. За його словами, острів міг би відіграти важливу роль у стабілізації енергетичного ринку завдяки нафтовим ресурсам.

«Гренландія могла б експортувати 2 млн барелів нафти на день уже зараз. Подумайте, що це означало б, який тиск це зняло б в Ормузькій протоці, який важіль впливу це дало б Західній півкулі та Америці, яку допомогу це надало б Європі саме зараз», - заявив він.

Втім, як зазначає Politico, сам візит американського спецпосланця у Гренландії сприйняли доволі холодно. Після заяв Дональда Трампа про можливу анексію острова місцева влада не демонструє готовності до тіснішої співпраці з Вашингтоном.

21 травня у столиці Гренландії Нууку відкрили нове дипломатичне представництво США. Подія супроводжувалася протестами місцевих жителів.

Кілька сотень людей вийшли на вулиці з прапорами Гренландії та плакатами «США, зупиніть це!» і «Гренландія належить гренландцям!». Учасники акції також скандували: «Ні означає ні!».

Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен та низка місцевих політиків відмовилися від участі у церемонії відкриття нового американського консульства.

Посол США в Данії Кеннет Гоуері під час відкриття дипломатичного центру заявив, що Вашингтон підтримуватиме Гренландію незалежно від її майбутнього політичного вибору.

Читайте також:

Теги: США Гренландія скандал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іранський безпілотни в Національному аерокосмічному парку в Тегерані
Іран відновлює військовий потенціал значно швидше, ніж очікували в США
Вчора, 22:52
Американський політик наполягає на тому, що європейські держави повинні взяти на себе більшу відповідальність за підтримку Києва
Гроші від США – усе? Конгресмен зробив тривожну заяву про фінансування для України
16 травня, 22:42
США хочуть виснажити іранську економіку
США пропонують грошову винагороду за інформацію про фінансові механізми Корпусу вартових ісламської революції
12 травня, 01:33
Трамп направив спецпредставника у справах Гренландії з першим візитом
Трамп відправив посланця до Гренландії: коли очікується візит
9 травня, 01:36
Макрон: Сполучені Штати Америки та Європейський Союз, мають набагато важливіші справи, ніж розпалювати загрози дестабілізації
Підвищення мит на автомобілі. Президент Франції відреагував на погрози Трампа
6 травня, 03:58
Вибухи у Москві, нові заяви Трампа: головне за ніч 4 травня
Вибухи у Москві, нові заяви Трампа: головне за ніч 4 травня
4 травня, 05:45
Міла Нітіч розповіла деталі скандалу навколо шоу «Караоке на Майдані» за участю Ігоря Кондратюка
«Вирвано з контексту». Міла Нітіч висловилася про скандал на зйомках «Караоке на Майдані»
1 травня, 16:38
Чорнобильська атомна станція
США нададуть $100 млн на ремонт укриття на ЧАЕС
29 квiтня, 19:10
Раніше Іран висунув США нову мирну пропозицію, яка передбачає відкриття Ормузької протоки, продовження припинення вогню або остаточне припинення війни
Пакистан назвав умову для відновлення прямих переговорів між США та Іраном
27 квiтня, 16:43

Політика

Xbox проти дронів. Прикордонники показали нову розробку
Xbox проти дронів. Прикордонники показали нову розробку
Глава нацрозвідки США, що говорила про «українські біолабораторії», йде у відставку
Глава нацрозвідки США, що говорила про «українські біолабораторії», йде у відставку
Спецпосланець Трампа зробив гучну заяву про Гренландію
Спецпосланець Трампа зробив гучну заяву про Гренландію
Трамп особисто втрутився у суперечку навколо військ США у Польщі
Трамп особисто втрутився у суперечку навколо військ США у Польщі
Вашингтон попросив Україну, Польщу та Литву піти на поступки Мінську
Вашингтон попросив Україну, Польщу та Литву піти на поступки Мінську
Рютте повідомив, чи отримав Зеленський запрошення на саміт НАТО
Рютте повідомив, чи отримав Зеленський запрошення на саміт НАТО

Новини

Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Сьогодні, 09:25
В Україні дощі, грози: погода на 22 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Вчора, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Вчора, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Вчора, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Вчора, 10:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua